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Noticias Caracol  / MUNDO  / Actriz de televisión sufrió accidente de tránsito mientras viajaba con 7 niños: detalles

Actriz de televisión sufrió accidente de tránsito mientras viajaba con 7 niños: detalles

La actriz estadounidense Tori Spelling sufrió un accidente de tránsito en una carretera del estado de California. La mujer conducía un vehículo con siete menores de edad a bordo, cuatro de ellos sus hijos.

Por: EFE
Actualizado: 5 de abr, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Actriz de televisión sufrió accidente de tránsito mientras viaja con 7 niños: detalles del siniestro
Así quedaron los dos vehículos involucrados en el accidente de tránsito.
TMZ

Tori Spelling, actriz de la serie de televisión ‘Beverly Hills, 90210’, sufrió un accidente de tránsito en una carretera del estado de California (EE. UU.) cuando viajaba con siete niños el pasado jueves 2 de abril. El grupo tuvo que ser trasladado a un hospital para atender sus heridas, según confirmó este domingo su portavoz a la cadena de televisión NBC.

La actriz, de 52 años, conducía un vehículo en el que viajaban siete menores, cuatro de ellos son sus hijos y los otros tres amigos de los niños, el jueves en la tarde en la ciudad de Temecula, ciudad del sur de California. Spelling tiene cinco hijos con su exmarido Dean McDermott; sus edades actuales oscilan entre los 9 y los 19 años. No está claro quienes viajaban con ella.

¿Qué se sabe del accidente de tránsito?

Según la versión de la portavoz, otro conductor impactó el vehículo de Spelling, tras supuestamente pasar un semáforo en rojo a exceso de velocidad. El Departamento del Alguacil del condado de Riverside que acudió a la escena dijo a la televisora que encontró en la escena a los dos vehículos con daños y todos los ocupantes fueron llevados a hospitales cercanos.

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La actriz, hija del prolífico productor de televisión Aaron Spelling, y los siete niños recibieron tratamiento por lesiones que incluían cortes, moretones, contusiones y conmociones cerebrales, según TMZ, que reportó primero el accidente. La causa de la colisión sigue bajo investigación.

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AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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