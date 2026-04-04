Las impresionantes fotografías de la Tierra y la Luna que han tomado los astronautas de Artemis II

Los astronautas de la misión Artemis II, que busca el primer regreso del ser humano a la Luna en más de cincuenta años, ya completaron cuatro días de su trayecto en el espacio. La misión, que despegó el miércoles a las 6:35 p.m. hora local desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a unos 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde espera llegar este lunes, cuando se espera que la tripulación —compuesta por el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— haga historia al recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros. Esta distancia es más lejos que los 400.171 kilómetros que alcanzó la tripulación del Apolo 13 en 1970.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo) En casi la mitad de su camino los cuatro astronautas también han dedicado parte de su tiempo a tomar fotografías que, posteriormente, la NASA ha difundido en sus redes sociales. Las primeras se conocieron el viernes. Son dos imágenes que ofrecen una vista de la Tierra y que estaban acompañadas por un mensaje de la agencia que subraya que las fotografías son “un recordatorio de que, sin importar cuán lejos lleguemos, seguimos siendo un solo mundo: observando, manteniendo la esperanza y aspirando a llegar más alto”. Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés Ver esta publicación en Instagram Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noticias Caracol (@noticiascaracol)

En una de las fotografías se observa el planeta completo con el azul del océano predominante, remolinos de nubes blancas y una gran masa terrestre de color marrón que corresponde a África, una imagen que evoca una captada por la misión Apolo 17. La otra fotografía muestra un tercio de la Tierra asomándose a través de la ventana de la cápsula Orion, que también muestra la fortaleza de la nave. Las impresionantes imágenes fueron tomadas por el comandante de la misión, Reid Wiseman.



Los astronautas de Artemis II dedicaron su cuarto día de vuelo a tomar fotografías de la Luna y otros cuerpos celestes para preparar su camino hacia la órbita lunar, lo que les servirá para saber qué estudiar cuando se acerquen a la superficie del satélite natural en los próximos días. En una de las fotografías, por ejemplo, se ve a Christina Koch contemplando la Tierra a través de la ventanilla de la nave espacial Orión. Esa imagen, según la NASA, fue tomada el 2 de abril.



Otras de las fotografías que se han conocido corresponden al interior de la nave Orión. Fueron tomadas el 3 de abril y muestran la nave a oscuras, mientras el astronauta Jeremy Hansen, a la derecha, mira por una de las ventanas. Las luces están apagadas para evitar reflejos.

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A diferencia de esa misión, Artemis II no alunizará y solo tiene previsto alcanzar la órbita de ese satélite antes de regresar a la Tierra, en un trayecto total de diez días. Durante su paso por la cara oculta del satélite, previsto para el 6 de abril, los tripulantes de la Orión se encontrarán a más de 400.000 kilómetros de distancia de nuestro planeta y superarán el récord establecido por el Apolo 13 para una misión que transporta seres humanos.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL