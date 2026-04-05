¿Por qué las imágenes de Artemis II son importantes para el regreso de los humanos a la Luna?

Las fotografías de la Tierra y la Luna han conquistado a miles de personas en el mundo. Más allá de las postales que ha dejado la NASA, estas imágenes cumplen un papel clave dentro de la misión Artemis II, cuyo objetivo no se limita a inspirar, sino también a recopilar información esencial para el futuro de la exploración espacial.



Artemis II representa el primer vuelo tripulado del programa Artemis y tiene como propósito principal validar, en condiciones reales, los sistemas de la nave Orión en el espacio profundo. Esta misión, que sigue al vuelo no tripulado de Artemis I, busca comprobar el funcionamiento de los sistemas de soporte vital, navegación y control con astronautas a bordo, como paso previo a futuras misiones que pretenden llevar humanos nuevamente a la superficie lunar.

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En este contexto, las imágenes captadas durante el viaje adquieren una relevancia fundamental. La cápsula Orión está equipada con más de 30 cámaras y dispositivos ópticos distribuidos tanto en el interior como en el exterior de la nave. Estos sistemas no solo registran momentos históricos, sino que también cumplen funciones técnicas como la inspección de la nave, el monitoreo de la tripulación y el apoyo a la navegación.

Durante los primeros días de la misión, la tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, completó una demostración de pilotaje manual, una maniobra que permite evaluar el comportamiento de la nave en distintas condiciones.



History in the making



In this new image from our @NASAArtemis II crew, you can see Orientale basin on the right edge of the lunar disk. This mission marks the first time the entire basin has been seen with human eyes. pic.twitter.com/iqjod6gqgz — NASA (@NASA) April 5, 2026

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En paralelo, los astronautas revisaron los objetivos de imagen definidos por los equipos científicos, que incluyen la observación y documentación de características específicas de la superficie lunar.

El sobrevuelo de la Luna, previsto dentro del plan de la misión, constituye uno de los momentos más importantes para la captura de estas imágenes. Durante ese periodo, las ventanas de la cápsula estarán orientadas hacia el satélite natural, permitiendo a la tripulación fotografiar y analizar zonas previamente seleccionadas por los expertos. Estas imágenes contribuirán al estudio de la geografía lunar y servirán como insumo para futuras misiones, incluida Artemis III, que tiene como meta el alunizaje de astronautas en el polo sur de la Luna.

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El sistema de cámaras también cumple un papel determinante en la navegación. Algunas de ellas están integradas con algoritmos de visión artificial que permiten calcular la posición y velocidad de la nave en relación con la Tierra, aportando datos precisos para la orientación en el espacio profundo.

Otras registran eventos críticos como el despliegue de estructuras, la separación de componentes y las actividades de la tripulación, proporcionando información clave para los ingenieros en tierra.

Además de su función técnica, las imágenes tienen un componente de divulgación científica. Fotografías recientes de la Tierra, captadas desde la cápsula, han sido compartidas con el público, mostrando el planeta con gran nivel de detalle y recordando registros históricos obtenidos en misiones como Apollo 17. Este tipo de contenido permite acercar la exploración espacial a la ciudadanía y generar interés en las nuevas generaciones.



De la Luna a Marte

El desarrollo de estas tecnologías forma parte de un objetivo más amplio del programa Artemis. establecer una presencia sostenible en la Luna y avanzar hacia futuras misiones tripuladas a Marte en las próximas décadas, un viaje que suele tomar entre 6 y 9 meses.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

CON INFORMACIÓN DE EFE

Hcarrenb@caracoltv.com.co