Video captó el momento exacto en que rueda de la fortuna se derrumba con casi 80 personas a bordo

Lo que pretendía ser un momento de diversión y entretenimiento se vio interrumpido de forma abrupta tras el desplome de una rueda de la fortuna en un parque de diversiones en India. El hecho, que quedó registrado en video y se difundió ampliamente en redes sociales, muestra el instante exacto en el que la estructura colapsa con decenas de personas a bordo, generando escenas de caos, gritos y desesperación entre los asistentes.



El accidente ocurrió en la feria Bhaisaha Mela, en el estado de Uttar Pradesh, durante la noche del pasado miércoles 1 de abril. De acuerdo con reportes de medios locales, la atracción mecánica tenía una altura aproximada de 18 metros y en ese momento transportaba entre 70 y 80 personas, incluidos varios menores de edad y mujeres.

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Según los reportes, la rueda apenas había completado dos giros cuando comenzaron a presentarse señales de alerta.

Testigos indicaron que, segundos antes del colapso, se escucharon crujidos provenientes de la estructura. Algunas personas advirtieron sobre la situación a quienes supervisaban el juego mecánico, pero, según los reportes, sus advertencias no fueron atendidas. Instantes después, la estructura cedió violentamente y se desplomó.



🚨 Tragic : Swing ride collapse at Bhaisaha Mela in Kushinagar, Uttar Pradesh



Shocking : A 60-foot swing ride suddenly collapsed mid-operation late Wednesday night while carrying nearly 80 people.



Around 30–40 people, including women and children, were injured — some in… pic.twitter.com/CYKDPsqHJL — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) April 4, 2026

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El parque se encontraba completamente lleno al momento del accidente, lo que incrementó la tensión y la dificultad de las labores de rescate. El balance preliminar dejó entre 30 y 40 personas heridas, varias de ellas con lesiones de consideración. Diez de los afectados fueron reportados en estado crítico, por lo que tuvieron que ser trasladados a centros médicos especializados, mientras que el resto recibió atención en hospitales cercanos.

Hasta el momento, no se han confirmado víctimas mortales en este caso, aunque la gravedad del accidente ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad. Las imágenes del colapso han intensificado el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de atracciones, especialmente en eventos masivos.

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Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las causas del accidente. Por el momento, el video ha sido ampliamente compartido en redes sociales y ha generado debate sobre la necesidad de estrictos controles en este tipo de juegos y atracciones en ferias y parques de diversiones.



La importancia del mantenimiento en atracciones mecánicas

El mantenimiento periódico y riguroso de las atracciones mecánicas es un factor determinante para garantizar la seguridad de los usuarios en parques de diversiones y ferias. Revisiones técnicas constantes permiten detectar a tiempo fallas en componentes clave como soportes, ejes o sistemas de sujeción, reduciendo el riesgo de accidentes.

Estas inspecciones no solo deben cumplir con estándares básicos, sino realizarse bajo protocolos estrictos que incluyan pruebas de carga, verificación de materiales y seguimiento al desgaste por uso continuo.

De igual forma, la solidez estructural de este tipo de instalaciones es fundamental para soportar tanto el peso de los ocupantes como las fuerzas generadas durante su funcionamiento. La combinación entre diseño seguro, mantenimiento constante y supervisión adecuada es clave para que estos espacios de entretenimiento operen sin poner en riesgo la vida de quienes los utilizan.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co