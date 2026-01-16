Exconcursante del Desafío anuncia embarazo luego de un año de haber perdido un bebé

Con gran emoción, Be, exparticipante del Desafío Súper Humanos 2018 y Desafío XX, anunció a sus seguidores que junto a su novia está esperando a un nuevo hijo. Esta noticia llena de emoción a su familia y seguidores porque, hace tan solo un año, la pareja perdió un bebé que estaban esperando.

A mediados de 2025, Belmer Ospina y Alysson Salazar habían anunciado su embarazo, pero desafortunadamente una semanas después informaron que perdieron el bebé, algo que los afectó emocionalmente.



Así anunciaron su segundo embarazo

"Hace un año estábamos viviendo una sensación muy parecida a esta. Llenos de ilusión, de sueños y de planes… pero por cosas de Dios no se nos dio", escribieron en una publicación que hicieron el pasado 13 de enero, informando sobre su dulce espera. "Fue un momento muy duro, de esos golpes que la vida no avisa y que cuestan muchísimo aceptar. Aun así, nunca soltamos la mano del otro. Nos apoyamos, lloramos juntos y poco a poco aprendimos a seguir adelante", agregaron.

En las fotos se ve a la pareja sosteniendo las primeras ecografías del bebé que esperan actualmente e imágenes de ellos abrazados. También es evidente la barriguita de embarazo de Salazar, lo que hizo aún más emocionante el anuncio de los creadores de contenido.



"Hoy, un año después, la vida nos regala una nueva oportunidad. Todavía nos cuesta creerlo. Queremos darles las gracias a todos ustedes por estar siempre pendientes, por los mensajes, por las buenas energías. Todo eso nos motiva y nos da fuerzas para seguir creando contenido y compartiendo nuestra historia con ustedes".

La pareja también señaló que esperan seguir creando contenido y seguir contando con el apoyo de sus seguidores en sus videos graciosos sobre cosas cotidianas de la vida en pareja. "Les iremos mostrando cada avance, cada momento y cada emoción de este embarazo. De verdad sentimos que Dios nos volvió a bendecir y no damos por sentada esta oportunidad tan linda".



¿Qué pasó con su embarazo anterior?

Belmer Ospina y Alysson Salazar anunciaron su embarazo el 9 de marzo de 2025. "Nuestros hijos nos han enseñado lo maravilloso que es ser padres, y ahora nos preparamos con el mismo amor para recibir a este nuevo integrante de nuestra familia", escribieron en ese momento.

Sin embargo, el 25 de marzo publicaron un mensaje informando que habían perdido el bebé que venía en camino. "Siento empatía con todas las mujeres que han pasado por esto… ha sido la peor experiencia que he tenido en toda mi vida, nunca esperé pasar por algo así… pero Dios lo quiso así y seguro nos tiene algo muy lindo preparado más adelante", señaló Salazar.

