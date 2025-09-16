En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESCERTIFICACIÓN
PARO EN BOGOTÁ
VENEZUELA
JEP
DAYRO MORENO, 40 AÑOS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Al menos 17 heridos y 1.500 turistas afectados por protestas en vía del tren a Machu Picchu, en Perú

Al menos 17 heridos y 1.500 turistas afectados por protestas en vía del tren a Machu Picchu, en Perú

El servicio de ferrocarril está interrumpido desde el lunes a causa de bloqueos de lugareños que exigen que una nueva empresa se ocupe del transporte en buses desde la estación de tren hasta Machu Picchu.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 16, 2025 06:32 p. m.
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Protestas en la vía del tren a Machu Picchu.
Protestas en la vía del tren a Machu Picchu.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad