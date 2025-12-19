Giro en caso de influencer de 25 años que murió tras caer de un piso 10: su esposo es sospechoso

Publicidad
La creadora de contenido brasileña Maria Katiane Gomes da Silva, de 25 años, falleció el pasado 29 de noviembre después de caer desde el décimo piso de un edificio en el sur de Sao Paulo. Tan solo 10 días después, la Policía de esa ciudad arrestó al esposo de la influencer al ser sospechoso por la muerte de la mujer.
El medio local G1 reportó que las autoridades les compartieron el video de la detención del esposo de Gomes da Silva, Alex Leandro Bispo, de 40 años. Cuatro agentes de la Policía Civil llegaron a la vivienda de Bispo. "Soy investigador, esto es un arresto con fines investigativos. ¿Lo haremos con calma? Solo voy a esposarlo", dice uno de los policías, según lo reportado por el medio citado.
Maria Katiane Gomes da Silva era una creadora de contenido originaria del distrito de Realejo, zona rural de Crateús , en el interior del estado de Ceará. La influencer trabajó en un supermercado y un restaurante antes de mudarse a la ciudad de São Paulo. Según los reportes de los medios locales, la relación entre la joven y su esposo estuvo marcada por varios episodios de violencia.
El programa brasileño Fantástico compartió imágenes grabadas en el condominio donde vivía la pareja. Los videos, que son analizados por los investigadores de la Policía Civil, muestran agresiones sufridas por la víctima minutos antes de la caída. Los videos registran a la pareja discutiendo, al hombre agrediendo a la influencer en el estacionamiento del edificio y dentro del ascensor.
La Policía Civil investiga el caso como un feminicidio. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) indicó que Bispo fue detenido y permanece a disposición de la Justicia. El caso está siendo investigado por el 89.º Distrito Policial (Jardim Taboão). Se solicitaron pericias forenses. Además, las autoridades se encuentran recolectando testimonios de testigos y personas cercanas a la víctima y al principal sospechoso.
Las víctimas de violencia sexual o intrafamiliar en Colombia pueden buscar ayuda en las siguientes instituciones: ICBF, EPS, Fiscalía, Policía, instituciones educativas, Personería, Defensoría del Pueblo o Procuraduría.
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL