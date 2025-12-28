Murió Ricardo Chiqui Pereyra, ícono del tango argentino, tras complicaciones de accidente doméstico

Argentina y los fanáticos del tango están de luto al conocer que en la madrugada del domingo 28 de diciembre falleció el reconocido intérprete Ricardo Daniel Chiqui Pereyra a los 74 años. El cantante pasó varios días hospitalizado tras tener un accidente casero.

La noticia del fallecimiento fue conformada por los familiares del cantante argentino, quienes expresaron en redes sociales su desconsuelo por la partida de su ser querido, pero también agradecieron a todas las personas que estuvieron atentos a la salud de Pereyra tras el incidente.

"Con todo el dolor del mundo debo comunicarles el fallecimiento de "el Chiqui". El milagro que no llegó, el pronóstico que era predecible, pero aun así no perdíamos la fe", escribió su hija en la publicación.



¿De qué murió Ricardo Chiqui Pereyra?

El cantante de tango se encontraba hospitalizado desde inicios del mes de diciembre, luego de que sufriera una caída por las escaleras de su casa. Esta caída agravo el estado de salud del hombre de 74 años, ocasionándole lesiones de extrema gravedad y que necesito hasta una cirugía de urgencia.



Aunque inmediatamente después de la caída 'el Chiqui' fue trasladado a un centro médico, durante varios días permaneció con un pronóstico reservado que reflejaba la gravedad de su situación. Aunque algunos días se informó sobre momentos de estabilidad, la falta de respuestas neurológicas lo mantuvieron en un prolongado estado crítico que complicó su recuperación y terminó en su fallecimiento.



Durante estas semanas, a través de redes sociales la familia del argentino daba detalles sobre los avances de su estado de salud. En la actualización más reciente señalaron que había sido extubado y estaba clínicamente estable, pero todavía con pronóstico reservado.

"Mamá está destruida, como el resto de la familia, pero ella, que era el pilar, hoy está más frágil que nunca. Por eso no está para recibir mensajes ni llamadas por el momento. Ya habrá tiempo para responder… Gracias por tanto", agregó la hija de Pereyra en el comunicado.

La Secretaría de Cultura de Argentina también despidió públicamente a Pereyra. "Con profundo pesar despedimos hoy a Ricardo “Chiqui” Pereyra, una voz fundamental del tango argentino. Su trayectoria, marcada por el compromiso con nuestra música y una interpretación honesta y sensible, dejó una huella imborrable en la cultura de nuestro país", señaló el secretario de cultura Leonardo Cifelli.



¿Quién fue Ricardo Chiqui Pereyra?

Nacido el 26 de junio de 1951 en General Roca, pero forjado en la sensibilidad del interior argentino, el destino de Pereyra cambió para siempre en 1978. En una televisión que buscaba nuevos ídolos, su aparición en Grandes Valores del Tango, conducido por Silvio Soldán, fue un terremoto de carisma.

El Chiqui se presentó con una calidez natural. Su voz, un barítono de fraseo impecable y matices aterciopelados, tenía la virtud de la claridad. Pereyra no gritaba el tango; lo contaba. Esa forma de "decir" la letra hizo que una nueva generación de oyentes se reconciliara con la poética de Discépolo o Manzi.

A lo largo de su trayectoria, grabó decenas de discos y recorrió el mundo, llevando el dos por cuatro a escenarios internacionales, siempre reivindicando que el tango era una música viva, capaz de evolucionar sin perder el "mugre" del potrero.

Su muerte dejó un vacío inmenso en el circuito tanguero. Sin embargo, su importancia trasciende las grabaciones. Se lo recuerda como el hombre que popularizó el género en tiempos difíciles, manteniendo encendida la llama de la identidad argentina.

