En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Murió Ricardo Chiqui Pereyra, ícono del tango argentino, tras complicaciones de accidente doméstico

Murió Ricardo Chiqui Pereyra, ícono del tango argentino, tras complicaciones de accidente doméstico

El cantante de 74 años pasó varios días hospitalizado tras un accidente casero. "El milagro que no llegó", expresó su familia en un comunicado.

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Ricardo Chiqui Pereyra
Foto: Redes sociales - La Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad