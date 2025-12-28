En vivo
MUNDO  / Seis personas fueron asesinadas en un ataque armado en Ecuador, entre ellas un bebé de dos años

Seis personas fueron asesinadas en un ataque armado en Ecuador, entre ellas un bebé de dos años

De acuerdo con el informe de las autoridades, hombres que se movilizaban en una camioneta y una moto se bajaron de los vehículos y dispararon a las personas que estaban comprando mariscos en una zona del malecón de Puerto López.

Por: EFE
Actualizado: 28 de dic, 2025
Editado por: Angélica Yelithssa Morales C.
befunky_2025-11-0_15-59-45.jpg
Ataque armado en ecuador deja seis fallecidos. (Imagen de referencia)
Luis SUAREZ / AFP

