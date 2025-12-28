Trump y Zelenski se reúnen nuevamente para hablar de propuesta de paz entre Ucrania y Rusia

El presidente de EE. UU., Donald Trump, se sentó este domingo 28 de diciembre frente al mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski, en el comedor principal de Mar-a-Lago, la residencia del estadounidense en Florida, para discutir el plan de paz de 20 puntos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

El magnate estuvo acompañado por una delegación de ocho miembros de su gabinete, que incluye al secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Departamento de Guerra, Pete Hegseth, y la jefa de gabinete, Susie Wiles. También el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, su yerno y asesor Jared Kushner, el comisionado del Servicio Federal de Adquisiciones de la GSA, Josh Gruenbaum, el subjefe de Gabinete de Casa Blanca, Stephen Miller, y el enviado especial, Steve Witkoff.

Entre los funcionarios ucranianos que acompañaron a Zelenski en su reunión con Trump están el ministro de Economía, Oleksii Sobolev.



Negociaciones están en su fase final

"Habrá garantías de seguridad. Serán fuertes. Y los países europeos están muy involucrados", dijo Trump sobre Ucrania, y consideró que las negociaciones se encuentran en su "fase final". Agregó que no hay una fecha límite para este proceso y que el objetivo es terminar la guerra.



Poco antes del encuentro con Zelenski, Trump conversón con el líder ruso, Vladimir Putin, y dijo que él es "serio" para lograr un acuerdo.



El mandatario estadounidense argumentó que a este acuerdo habría que llegar porque hay "demasiada gente muriendo". Trump hizo esta declaración antes de comenzar su reunión con el presidente de Ucrania.

Al ser preguntado por CNN sobre si cree que Putin habla en serio sobre la paz, Trump respondió: “Sí, creo que sí, creo que ambos lo están".

Sin embargo, al preguntarle si la reunión conducirá a un acuerdo, Trump se mostró más evasivo. "Depende; creo que tenemos las bases para un acuerdo", y agregó que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha resultado "difícil" de resolver, pero "lo lograremos".

Trump indicó además que volverá a hablar con Putin así como con los líderes europeos al finalizar la reunión.

