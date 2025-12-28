Influencer Melissa Mae Carlton confirmó la muerte de su segunda hija: "Estamos devastados"

A solo un año de la muerte de su hija mayor Abigail Carlton, la creadora de contenido Melissa Mae Carlton confirmó la muerte de su hija menor, Molly. Melissa, quien se ha destacado como escritora sobre temas de fe y duelo, confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un emotivo mensaje: “En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reencontraron”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

“Estamos devastados. En incredulidad. Confundidos y en shock. Estamos agotados y sacudidos después de un día lleno de traumas y desamor.”, añadió.

En la misiva, la influencer también explicó que la pequeña Molly extrañaba mucho a su hermana y que a menudo se la preguntaba. "Mami, ¿cuándo va a volver Jesús para que Abi pueda bajar?”, le dijo la niña en una ocasión. En otra charla reciente Molly le manifestó a su papá anhelar la compañía de su hermanita.



¿De qué falleció la hija menor de Melissa Mea Carlton?

Días después, Carlton explicó en otro post cuál fue la posible razón del deceso de la niña, quien fue hospitalizada repentinamente. “Los médicos creen que Molly tenía una enfermedad cardíaca genética y sospechan que este también pudo haber sido el caso de Abi. Estoy compartiendo esto porque creo que podría ser información crítica para las familias que han experimentado SUDC (muerte repentina inesperada en niños).”



Es de recordar, que, en su momento, cuando Abigail falleció en abril de 2024, los médicos atribuyeron su muerte a una sepsis, una respuesta con la que los padres señalaron nunca haberse sentido satisfechos. Sin embargo, gracias al monitoreo que recibió Molly antes de su muerte, se cree que esta también pudo haber padecido la misma afección.



Aunque la niña la niña luchó vivir y, según su madre, tuvo varios hechos a su favor como tener el centro de trauma pediátrico a sólo 15 minutos de donde estaba no lo logró. “Estuvimos en el mejor lugar posible, con todo alineado para las mejores condiciones y el mejor resultado. Su pequeño cuerpo luchó tan duro. Pero nos han dicho que este tipo de evento cardíaco es, en la mayoría de los casos, no sobrevivible”.

Publicidad

Finalmente, la mujer explicó que tras la tragedia se está adelantando una investigación genética para su familia y así obtener respuestas más claras. “Estamos agradecidos por cada uno de ustedes”.



¿Quién es Melissa Mae Carlton?

Melissa se ha destacado en las redes sociales por compartir contenido familiar y escribir cosas relacionadas con la fe y el duelo. Según Univisión, se casó con su amigo de la infancia Tom Carlton con quien ya lleva 14 años de matrimonio.

Fruto de su relación ha tenido cuatro hijos Abigail que murió el año pasado, Lily, Harry y la pequeña Molly que falleció en la mañana de Navidad.

Angélica Yelithssa Morales C.

NOTICIAS CARACOL