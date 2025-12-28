En vivo
Noticias Caracol  / MUNDO  / Influencer Melissa Mae Carlton confirmó la muerte de su segunda hija: "Estamos devastados"

Influencer Melissa Mae Carlton confirmó la muerte de su segunda hija: "Estamos devastados"

La creadora de contenido dio a conocer la triste noticia por medio de sus redes sociales. En abril del año pasado había fallecido su hija mayor.

Por: Angélica Yelithssa Morales C.
Actualizado: 28 de dic, 2025
befunky_2025-11-0_15-3-16.jpg
Influencer llora la pérdida de su hija menor a solo un año de la muerte de su otra hija.
Tomadas de redes sociales @melissamaecarlton

