En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
CÚPULA MILITAR
CONSTITUYENTE
NAUFRAGIO EN CAUCA
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hombre de 26 años creía que solo tenía gripe y murió tras un diagnóstico trágico

Hombre de 26 años creía que solo tenía gripe y murió tras un diagnóstico trágico

La alerta de los médicos se encendió cuando decidieron realizarle una tomografía. ¿Qué le pasó?

Por: María Paula González
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
Hombre de 26 años con cáncer
El hombre empezó a tener dolores de cabeza -
Foto: Liverpool Echo

Publicidad

Publicidad

Publicidad