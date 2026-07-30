Indignación por empleado de geriátrico que maltrató a abuelita: cámaras de seguridad grabaron todo

En Mar de Plata, Argentina, la comunidad está pidiendo que caiga todo el peso de la ley contra un empleado de un geriátrico que fue grabado maltratando a una de las pacientes. El caso se ha convertido en tema de debate e indignación internacional, esperando que la denuncia en su contra siente un precedente en los casos de agresión contra adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.



Así descubrieron a empleado de geriátrico que maltrató a una abuelita

Los hechos fueron grabados por las cámaras de seguridad del geriátrico, ubicado en la calle Rivadavia al 4015, en el barrio marplatense de San Juan, el pasado 27 de julio a las 7:00 p. m. (hora local). Lo que se observa es que en ese momento el empleado se encontraba en el comedor junto a seis pacientes, cuatro de ellos comían por su cuenta en una mesa, mientras él alimentaba dos abuelitas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las imágenes, que hoy causan indignación internacional, muestran que una de las residentes se niega a recibir la comida que el enfermero le ofrece con una cuchara. En ese momento, el agresor obliga a la mujer a comer a la fuerza y cuando nota que se riega la comida le golpea la boca con el cubierto, lo que causa que la mujer empiece a llorar. El enfermero se levanta y la saca del comedor diciéndole: "¿Querés llorar? Vamos".

En la grabación también se ve que, en diferentes ocasiones mientras el enfermero obligaba a la mujer a comer, ella intentaba defenderse ubicando su mano frente a su boca, pero él le empujaba el brazo hacia un lado con fuerza.



(Advertencia: las siguientes imágenes pueden ser sensibles para algunas personas)



Publicidad

Cuando el hombre traslada a la paciente a otros punto del geriátrico, nuevamente las cámaras lo graban en una habitación del mismo. Aparentemente, el trabajador empieza a quitarle el saco que se ensució con comida a la paciente, pero lo hace con una actitud grosera mientras ella está indefensa en su cilla de ruedas. Con violencia, la levanta de la silla y la lanza en una camilla, mientras la abuelita sigue llorando con fuerza.

"¿Por qué no te morís de una vez?, hija de puta”, le dice el supuesto profesional a la abuela mientras la desviste de mala manera y le repite en varias ocasiones: “Morite".

Publicidad

Horas más tarde, otros trabajadores del establecimiento revisaron a la residente y notaron con preocupación que presentaba lesiones en el rostro y la boca, las cuales atribuyeron a la situación presentada en el comedor, motivo por el que llevaron las grabaciones de las cámaras de seguridad a la fiscalía de turno. El responsable fue imputado por lesiones leves.



¿Quién es el agresor?

Luego de que las imágenes se conocieran públicamente por La Nación, fuentes a cargo de la investigación han revelado al medio argentino que el agresor fue identificado como Nicolás Cichero. Por su parte, personal de Policía Científica se presentó en el geriátrico horas más tarde de la denuncia para recopilar otros posibles elementos de prueba para el juicio contra el trabajador y se conoció que personal del establecimiento se puso a disposición de las autoridades para dar su testimonio.

Otros medios argentinos han revelado que Nicolás Cichero tiene 37 años y que fue detenido este jueves 30 de julio luego de que un médico certificara que la residente presentaba "lesiones graves". Algunos portales reseñaron que podrían ser más adultos mayores los afectados por los maltratos del trabajador. A pesar de que la institución anunció el despido inmediato del hombre, la residencia quedó clausurada de manera preventiva mientras las autoridades avanzan con la investigación.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co