Jared Leto niega las acusaciones de cuatro mujeres en su contra por conducta sexual delictiva

El actor y cantante estadounidense Jared Leto se encuentra nuevamente en el centro de la atención pública, pero esta vez por algo que no está relacionado con su faceta artística, sino con unas graves denuncias en su contra. Recientemente, el caso contra el famoso por denuncias relacionadas con conducta sexual inapropiada volvió a ser noticia por el estreno de un nuevo documental emitido por la BBC en el que se reseñan las acusaciones en su contra por diez mujeres.



¿Qué dijo Jared Leto sobre las denuncias?

Tras la presentación del espacio llamado 'Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood' en la cadena británica, fue el mismo artista quien salió a negar públicamente las denuncias en su contra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Nunca he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida", aseguró Leto, de 54 años, en un comunicado transmitido por sus representantes. "Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas", subrayó.

Las acusaciones contra Jared Leto

En total, nueve de las diez mujeres dan su testimonio por primera vez en este documental de la BBC titulado 'Jared Leto: Hollywood's Dark Secret' (Jared Leto: el oscuro secreto de Hollywood).



Las mujeres que participaron en el documental señalan haber sido víctimas de la estrella entre 2002 y 2016. Dos de ellas lo acusaron de agresión sexual cuando tenían 17 años, mientras que otra afirmó que a los 19 años el actor la amenazó con una agresión similar.

Publicidad

Una cuarta mujer relató haber recibido múltiples llamadas telefónicas de carácter sexualmente explícito por parte de Leto cuando ella tenía 16 años. De acuerdo con su versión, le propuso acostarse con ella. Otras cuatro mujeres hablaron de acoso sexual durante llamadas telefónicas del vocalista del grupo de rock Thirty Seconds to Mars.

La BBC afirma haber visto fotos y mensajes que respaldan las historias de las mujeres, así como testimonios corroborados por amigos y familiares.

Publicidad

No es la primera vez que Jared Leto, ganador del Óscar al mejor actor de reparto por "Dallas Buyers Club", es señalado de este tipo de agresiones. En 2025, varias otras mujeres lo acusaron de agresiones sexuales, en particular en una investigación realizada por el sitio Air Mail, una revista digital estadounidense. En esa ocasión, Leto también negó cualquier conducta inapropiada.

En ese entonces, la publicación indicó que una mujer que aseguró tener 16 años en 2006 conoció a Leto en el popular establecimiento de Urth Caffe, en Los Ángeles. Después de eso, el cantante habría conseguido el teléfono de la joven y empezó a realizarle llamadas inapropiadas a la madrugada. Otra supuesta víctima el mismo año, también tenía 16 años cuando lo conoció en un evento en Beverly Hills y señaló que Leto consiguió su número telefónico y empezaron a intercambiar mensajes. Después de esto, la mujer accedió a visitar la casa del famoso y señaló que él todo el tiempo estuvo "coqueteando" con ella.

En otro encuentro, narró que ella tenía 17 años y que Leto salió completamente desnudo de su habitación para recibirla. "Simplemente salió, con el pene al descubierto, como si fuera normal... Pensé que tal vez esto era lo que hacen los hombres adultos". La situación se repitió nuevamente cuando la modelo tenía 18, "de repente sacó el pene y empezó a masturbarse. Se acercó, me agarró la mano y se la puso encima. Se inclinó y dijo: 'Quiero que me escupas'".

A ellas se sumaron las declaraciones de mujeres que asistieron a fiestas de Leto en su casa y que este les pedía que llevaran "chicas guapas", de las que les pedía fotos antes de aceptarlas.

Publicidad

*Con información de EFE y AFP