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Noticias Caracol  / MUNDO  / Delcy Rodríguez revela ultimátum que le hizo Marco Rubio tras captura de EE. UU. a Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez revela ultimátum que le hizo Marco Rubio tras captura de EE. UU. a Nicolás Maduro

En una entrevista con la prestigiosa revista Time, la presidenta encargada de Venezuela habló de la situación actual de su país luego de la captura de Nicolás Maduro a inicio de año.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jul, 2026
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Delcy Rodríguez
La mandataria dijo que en un primer diagnóstico encontraron tres grandes desafíos.
EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó en una entrevista con la revista estadounidense Time que no está cediendo la soberanía de su país a Estados Unidos, meses después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro. "Empiezo actuando de buena fe y confiando en que estas relaciones (entre Estados Unidos y Venezuela) puedan desarrollarse en buena fe. Mi estrategia actual y futura siempre ha sido garantizar la paz y la tranquilidad en el país, así como el bienestar social y económico", aseguró Rodríguez al medio.

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Según Time, que cita a funcionarios de los Gobiernos estadounidense y venezolano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, supervisa el marco que regula los ingresos petroleros y las finanzas públicas de Venezuela, y mantiene contacto casi a diario por teléfono y mensajes instantáneos con Rodríguez. A esto se suma que el pasado junio, Héctor Rustherford Guerrero Flores, el líder de la organización criminal transnacional Tren de Aragua, murió durante un ataque del Comando Sur de Estados Unidos coordinado "estrechamente" con Venezuela. "Lo importante es que hay oportunidades para la cooperación conjunta, contra el tráfico de drogas, por ejemplo, y contra el crimen organizado transnacional. Eso es muy importante para nosotros", señaló Rodríguez al respecto. Además, resaltó que su intención es "asegurar que la política interna de otro país no afecte a Venezuela". "Espero que Venezuela no se convierta en un peón de la agenda política de ningún otro país", dijo.

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La entrevista tiene lugar meses después de que Estados Unidos capturó el 3 de enero a Maduro y lo trasladó a Nueva York, donde permanece a la espera de que comience un juicio federal en su contra por narcoterrorismo. Rodríguez relató a la revista que pasó "por un momento de gran angustia" al pensar ese día que "habían matado al presidente y a la primera dama (Cilia Flores, quien también se encuentra encarcelada en Nueva York)".

Según la venezolana, las autoridades cataríes ayudaron a organizar una llamada entre ella y Rubio tras la captura de Maduro en la que el secretario de Estado le dio un ultimátum: "aceptar las exigencias de Estados Unidos o enfrentar una presión militar sostenida". Un asesor contactado por el Time aseguró que "no había alternativas viables". A la mañana siguiente, se comunicó con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la posibilidad de restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países "y qué áreas de interés común podrían identificarse", explicó Rodríguez.

Así, desde que asumió el Ejecutivo, se inició un proceso de acercamiento entre ambos países y la mandataria ha recibido en Caracas a varios altos funcionarios estadounidenses como el secretario de Energía, Chris Wright, o el de Interior, Doug Burgum. Además, han regresado al país empresas estadounidenses como ExxonMobil o ConocoPhillips y se han reanudado los vuelos comerciales entre ambos países.

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EFE

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