Andrea del val, Miss Venezuela 2025, acusa a su estilista de golpearla: muestra imágenes de lesión

Un video que se ha viralizado en redes sociales encendió las alarmas en el mundo de los certámenes de belleza. Andrea del Val, actual Miss Venezuela Global 2025, denunció haber sido víctima de una presunta agresión física por parte del estilista venezolano Giovanni Laguna durante su estadía en Cannes, Francia, en el marco del festival de cine de 2026.



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Las imágenes difundidas por la propia modelo muestran el momento posterior al altercado: la reina de belleza aparece con el rostro ensangrentado mientras graba al estilista dentro del apartamento en el que se hospedaban. En el registro, Del Val mira a cámara y señala directamente al acusado: “Esto lo hizo Giovanni Laguna. Felicitaciones, Giovanni. Eso era lo que quería, mostrar quién eres”, se le escucha decir en el video.

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El video, además, evidencia un ambiente de tensión previo. Laguna aparece sentado en un sofá mientras ambos intercambian acusaciones y reproches. Segundos después, la situación escala y culmina con la modelo mostrando las lesiones físicas que, según su denuncia, fueron producto de la agresión.



La versión de Andrea del Val

Tras la difusión del video, Andrea del Val ofreció detalles de lo ocurrido en distintas entrevistas, incluyendo su participación en el programa 'En casa con Telemundo', donde relató el momento exacto del presunto ataque. De acuerdo con su testimonio, el conflicto no surgió de manera repentina, sino que venía escalando desde hace años en el ámbito profesional. “Ésto es un conflicto que él y yo teníamos desde hace tres años”, afirmó en televisión, al explicar el deterioro de su relación con el estilista.

En la entrevista con Telemundo, la modelo aseguró que la agresión ocurrió cuando intentaba registrar la discusión con su celular. Según la versión de la Miss Venezuela, las tensiones con Giovanni Laguna se remontan a su participación en certámenes de belleza previos. Del Val afirmó que el estilista le habría solicitado dinero a cambio de supuestamente ayudarla a ganar competencias. “Él quería que yo le pagara para hacerme ganar”, denunció la modelo, asegurando que su negativa habría desencadenado una serie de conflictos posteriores entre ambos.



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De acuerdo con su relato, la discusión que derivó en la presunta agresión se produjo dentro del apartamento donde se alojaba en Cannes, luego de que el estilista comenzara a hablar negativamente de ella frente a otras personas.



Giovanni Laguna niega haber golpeado a Andrea del Val

Por su parte, Giovanni Laguna ha negado haber agredido a la modelo. Según su versión, el incidente se produjo cuando intentó quitarle el teléfono con el que era grabado, lo que habría ocasionado un accidente que terminó con la lesión de Del Val. El estilista sostiene que "yo nunca la golpeé" y que todo se trató de un forcejeo en medio de una discusión que se salió de control.

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El caso no tardó en escalar más allá de las redes sociales. Medios internacionales reportaron que vecinos o huéspedes del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar gritos y ruidos de una posible pelea dentro del apartamento. Posteriormente, agentes de seguridad acudieron al sitio y procedieron a la detención de Giovanni Laguna para ser interrogado por lo ocurrido.

ÁNGELA URREA PARRA

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