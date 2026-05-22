Hallan cuerpo de Blanca Adriana, mujer en México que, como Yulixa, desapareció de clínica estética

Hay conmoción en México tras hallar sin vida a Blanca Adriana Vásquez, una madre de 37 años que desapareció el pasado 18 de mayo, tras ir a un centro estético que, al parecer, funcionaba de manera ilegal. Su caso tiene varias coincidencias con el de Yulixa Toloza, la colombiana que también fue encontrada muerta tras ir a una supuesta clínica para someterse a un procedimiento.

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La víctima, que había desaparecido en Puebla, fue localizada tres días después de reportar su desaparición, el jueves 21 de mayo, en Tlaxcala. (Lea también: Chats revelan cómo se referían a Yulixa Toloza los sospechosos capturados por su muerte)



¿Cómo se produjo la desaparición de Blanca Adriana?

De acuerdo con lo informado por medios como Azteca Noticias, la mujer llegó acompañada por su esposo a un lugar llamado Detox Clínica, que ofrecía presuntamente en redes sociales “liposucciones exprés”.

“Ella tampoco iba con la idea de hacerse este procedimiento, ella a lo que iba era a la evaluación”, dijo su hijo Adrián a Imagen Noticias.



Aunque la paciente solo iba a una valoración, una doctora llamada Diana Alejandra Palafox Romero, que no tiene datos en el Registro Nacional de Profesionistas, la convenció de someterse al procedimiento ese mismo día.



Al rato, la supuesta médica le pidió al esposo de Blanca Adriana que comprara una faja, vendas y otros insumos para la mujer. Cuando él regresó al centro estético, alrededor de una hora después, nadie le abrió. Llamó a su familia y a las autoridades, que inspeccionaron el lugar sin hallar pistas de la víctima.

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Imágenes de cámaras de seguridad muestran, como en el caso de Yulixa, que tres personas subieron un bulto, al parecer se trataba de Blanca Adriana, en un vehículo. Los sospechosos de las imágenes serían la supuesta doctora, su hijo y una asistente de la clínica, que no han sido localizados.

Dos días después, el vehículo en el que presuntamente sacaron a la víctima fue localizado a unos cuatro kilómetros de donde funcionaba la clínica de forma clandestina.

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El jueves, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó a través de redes sociales que había “localizado en el municipio de Atltzayanca, estado de Tlaxcala, el cuerpo sin vida de una mujer con características físicas, vestimenta y un tatuaje coincidentes con la víctima desaparecida Blanca Adriana N.; no obstante, será necesario esperar a que sus familiares realicen la identificación correspondiente conforme a los protocolos establecidos”. (Lea también: ¿En qué estado encontraron cuerpo de Yulixa Toloza? Director de Medicina Legal responde)

Horas después se confirmó que el cuerpo era el de la mujer desaparecida en la falsa clínica de Puebla.

“Es el peor infierno que estoy viviendo”, declaró la madre de Blanca Adriana, Bárbara Montiel, antes de confirmarse la tragedia para esta familia.

La supuesta doctora se presentaba con dos nombres distintos: Diana Palafox Romero y Diana Mares Vásquez y no estaría capacitada para realizar procedimientos estéticos.

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co