Anne Carson se pronuncia tras ganar Nobel de Literatura 2026: "Están todos locos, es una locura"

La poeta y ensayista canadiense Anne Carson, galardonada este jueves con el Nobel de Literatura, calificó de "locura" la concesión del premio en declaraciones a la televisión pública de Islandia (Rúv), país en el que se encuentra. "Creo que están todos locos, es una locura", dijo Carson al ser preguntada por sus sentimientos respecto a la concesión del premio. Al anunciar el galardón en Estocolmo, la secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, reveló tras hablar por teléfono con Carson que ésta se había mostrado "muy sorprendida" y que le contó que "estaba escuchando el viento".

"No puedes evitar escuchar el viento aquí. Vivimos con el viento. Es lo que estaba haciendo", afirmó Carson mientras trataba de sujetarse una gorra para que no volara, según un vídeo difundido en la página web de Rúv. Respecto a su conversación con Carlberg, la escritora destacó que le hicieron las preguntas habituales, pero que ella "no tenía ninguna respuesta". Carson no cree que el Nobel sea un reconocimiento a su trabajo y admitió que es un "misterio" para ella.

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Preguntada por si el galardón le servirá para tener más lectores, dijo: "Supongo que mi editor espera que sea así. No sé. Sí, lo hará. Pondrán una etiqueta a mis libros y eso ayudará".



La poeta canadiense empezó a viajar a Islandia en 2008, reside allí parcialmente desde hace años y en 2022 recibió la nacionalidad islandesa. Definió a los islandeses como gente "fantástica" y añadió que "casi todos aquí son poetas, o eso dicen". "La poesía es probablemente más útil que la prosa ahora, porque todo el mundo tiene prisa. Es buena porque es breve, excepto Homero. Homero no es breve", afirmó.



La Academia Sueca ha distinguido a Carson "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".

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Nacida en Toronto en 1950, Carson publicó a los 31 años su tesis doctoral sobre literaturas clásicas y, en su carrera, ha combinado la poesía con la traducción de autores como Safo, Sófocles y Eurípides, así como la enseñanza en varias universidades.

Casi toda su obra se centra en "la intersección entre la obsesión del filólogo con las palabras y el deseo del poeta por nuevos significados", explica la Academia, y ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su producción literaria.

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Su ensayo "Eros, el dulce-amargo" (1986) sienta las bases de su obra posterior, en la que resalta "Autobiografía de rojo: una novela en verso" (1998), considerada su obra más importante y que se basa en el mito de Gerión.

"La belleza del marido: un ensayo narrativo en 29 tangos" (2001) y "Nox" (2010) son otras de las obras destacadas de la ganadora del Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2020 y cuyo último libro publicado es "Norma equivocada" (2024).

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Con la elección de Carson, recibida mayoritariamente de forma positiva por los principales medios suecos, se cumple una curiosa coincidencia: desde que la polaca Olga Tokarczuk ganó en 2018, la Academia Sueca ha alternado entre un hombre y una mujer en los ganadores de los años sucesivos.

A Tokarczuk la sucedió el austríaco Peter Handke; en 2020 ganó la estadounidense Louise Glück, a la que siguió el tanzano Abdulrazak Gurnah; y luego se ha mantenido la alternancia con la francesa Annie Ernaux (2022), el noruego Jon Fosse (2023), la surcoreana Han Kang (2024), el húngaro László Krasznahorkai (2025), y ahora Anne Carson.

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Ese fenómeno se produce justo después de la mayor crisis en la historia de la Academia Sueca, tras las denuncias realizadas en noviembre de 2017 por 18 mujeres por abusos y vejaciones contra el artista francés Jean-Claude Arnault, muy vinculado a la institución y casado con una de sus miembros.

La crisis se saldó con una renovación de los integrantes de la Academia, una reforma de los estatutos y procedimientos, y la inclusión de figuras externas en el comité que elige al ganador. Arnault fue condenado en 2018 a dos años y medio de cárcel por dos casos de violación.

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EFE