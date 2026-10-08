¿Quién es la escritora Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026? Estas son sus obras principales

La canadiense Anne Carson ganó el Premio Nobel de Literatura 2026 "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", anunció este jueves la Academia Sueca. Carson, de 76 años de edad, es una poeta, ensayista, traductora, profesora y especialista en literatura clásica, principalmente en Grecia, que se ha convertido en la decimonovena mujer en lograr el galardón más importante de las letras. Nació en Toronto, en Canadá, el 21 de junio de 1950. Se doctoró en Lenguas Clásicas por la Universidad de Toronto, que en 2012 le concedió un doctorado 'honoris causa' por su trayectoria literaria y sus aportaciones académicas al estudio de los clásicos.



La secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, habló con Carson por teléfono pocos minutos antes del anuncio. "Ella se quedó muy sorprendida. Me dijo que está en Islandia, donde está escuchando al viento. Estaba sorprendida, pero muy feliz, he podido notarlo por su voz", indicó.

Los dos Premios Nobel que ha recibido la literatura canadiense han sido ambas para mujeres. En 2013 había sido galardonada Alice Munro. La obra de Carson está marcada por el diálogo con la antigüedad greco-latina.

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En 1981 publico su tesis doctoral sobre en literaturas clásicas cuyo título, en latín, "Odi et Amo ergo sum" (Odio y amo luego existo), variaba la famosa frase de René Descartes "Cogito ergo sum" (Pienso luego existo). A lo largo de toda su carrera ha combinado la escritura de poesía con el trabajo de traducción y la docencia en diversas universidades. Casi toda su producción literaria se ha centrado en "la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta de encontrar nuevos significados", según la Academia. Ella misma ha señalado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra.



¿Quién es Anne Carson? Detalles de su vida y su obra

Profundamente reservada, Carson es reticente a que hablen sobre su vida privada, que guarda celosamente, por lo que hay pocos datos biográficos oficiales. Desde muy joven fue una apasionada de la literatura clásica, eje de su obra. Su primer acercamiento con la literatura fue en el instituto cuando un profesor la invitó a que profundizara sobre la cultura y el lenguaje de la Grecia clásica, lo que reconoce que le ayudó a formarse como futura escritora.



Como profesora de cultura clásica, con una sólida formación en lenguas clásicas, literatura comparada, antropología e historia, en su obra suele haber referencia a estos temas. Por ejemplo, la Grecia clásica aparece en obras como 'Eros dulce y amargo', publicada en 1986, en la que realiza un análisis del concepto clásico griego referido al amor y la pasión.



Su poesía, difícilmente clasificable, llega a ser incomprensible para algunos, y ella misma ha reconocido en las pocas entrevistas que ha concedido que no tiene "flexibilidad lírica, ni agudeza sentimental". Estudio y creación se interrumpen en su obra como una "deformación profesional", ha asegurado.

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Carson es, a juicio de la crítica, una de las escritoras más exquisitas y eruditas de la literatura contemporánea, además de autora de una obra hipnótica, en la que fusiona estilos, referencias y formatos, y apuesta por lo híbrido entre lo grecolatino, lo medieval y lo contemporáneo. Así ha ido creando un mundo exquisito, un collage entre poesía, disertación, ensayo y drama, con aportaciones incluso a veces de ópera.

Tras 'Eros dulce y amargo', publicó 'Short Talks' (1992), 'Plainwater' y 'Glass, Irony and God' (1995), antes de alcanzar una gran repercusión con 'Autobiography of Red: A Novel in Verse' (1998), una reinterpretación contemporánea del mito de Gerión escrita en forma de novela en verso. A estas siguieron 'Economy of the Unlost: Reading Simonides of Ceos with Paul Celan' (1999) y 'Men in the Off Hours' (2000), por la que gano su primer Griffin Poetry Prize. Un año después publicó 'The Beauty of the Husband' (2001), que le valió el Premio T. S. Eliot, del que se convirtió en la primera mujer ganadora.

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Como traductora ha publicado 'If Not, Winter: Fragments of Sappho' (2002), publicado posteriormente en español como 'Si no, el invierno. Fragmentos de Safo', con sus traducciones de los fragmentos conservados de la poeta griega. Más tarde publicó 'Decreation: Poetry, Essays, Opera' (2005) y 'Grief Lessons: Four Plays by Euripides' (2006), con traducciones de las cuatro tragedias.

En 2009 reunió traducciones de Esquilo, Sófocles y Eurípides en 'An Oresteia', trabajo por el que obtuvo al año siguiente el PEN Award for Poetry in Translation. Ese mismo año publicó 'Nox' (2010). Continuó con 'Antigonick' (2012), su versión de la 'Antígona' de Sófocles. Tres años después realizó otra traducción para una producción teatral dirigida por Ivo van Hove, con Juliette Binoche como protagonista. Retomó en 'Red Doc' (2013) los personajes de 'Autobiography of Red', obra que recibió en 2014 su segundo Griffin Poetry Prize.

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Siguieron 'The Albertine Workout' (2014), 'Float' (2016), 'The Trojan Women: A Comic' (2021), y 'Wrong Norma' (2024). En 'Norma Jean Baker of Troy' (2019) contrapone a dos iconos, la estrella de Hollywood Marilyn Monroe y Helena de Troya.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio Literario Lannan de Poesía (1996), el Premio Pushcart (1997), una beca Guggenheim (1998) y una beca MacArthur (2000). Es además miembro honorario internacional de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias desde 1999.

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Entre sus principales galardones también destacan el Premio T. S. Eliot (2001) o el PEN Award for Poetry in Translation (2010). En 2020 recibió el Premio Princesa de Asturias de las Letras. El jurado destacó "la originalidad de la obra" construida desde el conocimiento del mundo grecolatino. También cuenta con una extensa trayectoria académica y ha impartido clases en las universidades de McGill, Michigan y Princeton.



Solo 19 mujeres han ganado el Nobel de Literatura

Carson se convirtió en la decimonovena mujer en ganar el Premio Nobel de Literatura, un dato que contrasta con los 103 hombres que lo han recibido. De esta forma, Carson sucede en el listado del Nobel a autoras como la sueca Selma Lagerlöf, la primera en recibirlo en 1900, o la surcoreana Han Kang, la última antes de ella, en 2024.

Entre medias, el Nobel ha recaído en su compatriota Alice Munro, en 2013; en la británica Doris Lessing -la ganadora de más edad del Nobel de Literatura, al recibirlo con 87 años- o en la chilena Gabriela Mistral, que en 1945 fue la primera, y única mujer hasta ahora, que ganaba el premio por una obra en español.

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Tras Lagerlof, que recibió el Nobel de Literatura en su novena edición, se llevaron el premio la italiana Grazia Deledda (1926), la noruega Sigrid Undset (1928), la estadounidense Pearl S. Buck (1938), la alemana Nelly Sachs (1966) o la sudafricana Nadine Gordimer (1991). También la estadounidense Toni Morrison (1993), la polaca Wislawa Szymborska (1996), la austríaca Elfriede Jelinek (2004), la rumano-alemana Herta Müller (2009), la bielorrusa Svetlana Alexiévich (2015), la polaca Olga Tokarczuk (2018), la estadounidense Louise Glück (2020) y la francesa Annie Ernaux (2022).

EFE