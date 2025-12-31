En vivo
VIDEO| Así fue el apagón que dejó a oscuras a Buenos Aires durante el 30 y 31 de diciembre

La ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina, quedó a oscuras por causa de un apagón masivo en la noche del martes 30 de diciembre. Videos circulando en redes sociales muestran la situación en sectores cerca del Obelisco y el Congreso.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 31 de dic, 2025
El apagón inció aproximadamente a las 11 p. m. el pasado martes 30 de diciembre.
X: @porqueTTarg / X:@Argenpoirot

