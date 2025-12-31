VIDEO| Así fue el apagón que dejó a oscuras a Buenos Aires durante el 30 y 31 de diciembre

En las últimas horas han circulado diversas imágenes y videos en redes sociales de cómo se vivió el apagón en Buenos Aires, Argentina, afectando a amplias zonas del Área Metropolitana desde la noche del martes 30 de diciembre. Este corte de energía surge a causa de una falla que sufrió Endesur, una de las empresas pertenecientes a Enel Argentina que opera en la Ciudad de Buenos Aires y 12 municipios de la provincia de Buenos Aires.



Según lo informó la empresa de energía en sus redes sociales, la falla sucedió en la Subestación Bosques, lo que "generó una afectación que alcanza a diferentes subestaciones de Capital Federal y el Conurbano", informando que sus equipos técnicos ya se encontraban trabajando en la zona para poder restaurar el suministro "en etapas". De acuerdo a lo publicado por el diario La Nación, el pico inicial del evento, alrededor de las 11 p. m. según los reportes, se contabilizaron 38.682 usuarios sin luz. Posteriormente, cerca de las 4 a. m., notificaron más de 920.000 puntos sin suministro eléctrico.



¿Qué causó el apagón en Buenos Aires?

La cifra de los afectados descendió finalmente sobre las 5 a. m., anunciando que el percance bajó a 40.000 usuarios, logrando que el 96% de los clientes cuente con suministro. Hasta el momento, de acuerdo a lo registros oficiales y algunos reportes de las distribuidoras, se informa que la mayor parte de los inconvenientes se originó en interrupciones no programadas del servicio de media tensión, impactando en barrios porteños y en el sur del conurbano bonaerense, según el medio Argentino.

En videos compartidos por varios ciudadanos en redes sociales, se observa cómo se vivió esas horas de ausencia de energía, mostrándose las calles completamente a oscuras, los semáforos apagados y las vías siendo iluminadas solo por las luces de los vehículos que transitaban a esas horas, adicionalmente dejando postales para el recuerdo como la vía del obelisco completamente apagada y los alrededores del Congreso a oscuras mientras el recinto se encontraba iluminado.

Apagón escalofriante en Buenos Aires en el último día del año. El sistema colapsó. Las tarifas se multiplicaron y el servicio es mas miserable que nunca. Hace décadas no se viven cortes con esta frecuencia e intensidad. Este gobierno es una tragedia para la Argentina. pic.twitter.com/IhkZVFAYZI — Martín Dandach (@MartinDandach) December 31, 2025

La ola de calor que enfrenta Argentina para el fin de año

Además del apagón que vivió el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina informó acerca de la ola de calor que enfrenta la zona, el cual se suma a una seguidilla de días calurosos. En la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima alcanzará los 39°C y la mínima será de 27°C. Además se prevé que la jornada comience con el cielo ligeramente nublado hacia el mediodía y haya posibilidad de breves lluvias durante la tarde.



La entidad argentina explicó que se esperan alertas de calor, "ya que se espera un periodo caluroso con temperaturas que pueden poner en peligro la salud de las personas. La exposición prolongada a las temperaturas extremas agrava los cuadros crónicos e impacta negativamente en la salud de las personas".



"Esto no es Venezuela, es Argentina"

Totalmente a oscuras las calles de Buenos aires en estos momentos. #Apagon pic.twitter.com/OCp7g4AVko — Distopía prensa (@DistopiaPrensa) December 31, 2025

