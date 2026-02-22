Caos en México tras la muerte de alias El Mencho: hay bloqueos y cierres en estados por desmanes

La muerte de de uno de los capos más buscados en el mundo, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como alias El Mencho, desató una ola de acciones violentas que comprometen el orden público de diferentes estados de México. Las autoridades confirmaron este 22 de febrero que el criminal fue abatido en un operativo de seguridad en el que fueron dados de baja otros siete narcotraficantes.



Oseguera era conocido por ser el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su accionar criminal lo había llevado a ser objetivo de los Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su captura.



Narcobloqueos en varios estaods de México: autoridades monitorean

Integrantes del CJNG reaccionaron a la noticia con narcobloqueos de carreteras en Jalisco. De acuerdo con la información que han ofrecido medios locales, algunos civiles han sido despojados de sus vehículos para usarlos como obstáculo en la vía e incendiarse. Poco después, los desmanes se extendieron hasta los estados de Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Aguascalientes y Tamaulipas. La situación ha escalado a tal punto que el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, pidió a los habitantes que no salgan en las calles mientras continúa activo el Código Rojo en el territorio. “Los enfrentamientos están sucediendo en varias entidades federativas”, puntualizó el mandatario.



Estados como Michoacán han desplegado operativos de vigilancia y seguridad en coordinación con instituciones como la Fiscalía, Guardia Civil, Ejército y Marina. Los efectivos se encuentran desplegados de forma estratégica en puntos clave.



🚨🚨Bloqueos en distintos puntos de #Jalisco



Una de las zonas afectadas es la carretera a la altura de la entrada a Zapotlanejo.



El gobernador @PabloLemusN informó que fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la… pic.twitter.com/2v0zo1lkOX — Azucena Uresti (@azucenau) February 22, 2026

Las aerolíneas Air Canada y United Airlines suspendieron sus vuelos con destino a Puerto Vallarta, según reveló Reuters. El Aeropuerto Internacional confirmó que se han registrado”alteraciones en el tráfico aéreo”. El terminal hace un llamado a los pasajeros para que tomen precauciones.

Hasta ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado públicamente sobre los hechos de violencia que ha habido en su país desde la mañana del domingo.

Los hechos coinciden con el mismo año en que México se prepara para ser uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. De hecho, Guadalajara será una de las ciudades que recibirá a la Selección Colombia en el mes de junio, cuando inicie el mayor evento del balompié.

