Argentina perdió este sábado ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) su primera batalla jurídica contra el Reino Unido en su intento de conseguir medidas cautelares para frenar los proyectos de explotación de hidrocarburos en las Malvinas, cuya soberanía reclama, pero prometió seguir luchando frente a Londres, que celebró el "fracaso" de Buenos Aires.



La alta corte, con sede en la norteña ciudad alemana de Hamburgo, rechazó con 18 votos y tres en contra las cuatro medidas provisionales solicitadas por Argentina, con el argumento de que las disposiciones invocadas "no parecen ofrecer a primera vista una base para la jurisdicción del tribunal arbitral del Anexo VII", en referencia la mecanismo de arbitraje de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

El presidente del TIDM, el camerunés Maurice Kamga, explicó durante la lectura de la providencia que la solicitud argentina requeriría decidir sobre cuestiones de soberanía territorial de las islas Malvinas (o Falkland para el Reino Unido), "lo cual queda fuera del ámbito de la interpretación o aplicación de la Convención".

Publicidad

Argentina seguirá batallando

"La Argentina respeta la decisión del tribunal y continuará defendiendo sus derechos en el marco del derecho internacional. Esta decisión no es la última palabra", expresó tras el fallo el Ejecutivo del presidente Javier Milei en un comunicado.



El país "continuará haciendo valer sus derechos por todas las vías diplomáticas, jurídicas y administrativas a su alcance, con la firme convicción de que ninguna acción unilateral del Reino Unido podrá extinguir nuestros legítimos derechos soberanos. Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas", afirmó.



El Gobierno británico instó por su parte a Argentina a respetar el derecho de los habitantes de las Malvinas a elegir su futuro, después de que en 2013 los malvinenses celebraran un referéndum en el que el 99,8 % de los votantes se pronunció a favor de mantener al territorio bajo soberanía británica.

Publicidad

El ministro británico de Exteriores, Ed Miliband, junto a la fiscal general, Ellie Reeves, subrayaron en un comunicado el "fracasó" sufrido por Argentina, a la que instaron a "poner fin a la presión económica que ejerce contra las islas".

El Reino Unido, agregó Londres, no tiene duda alguna sobre su soberanía respecto a las islas Malvinas, sobre las zonas marítimas circundantes, así como sobre "el derecho a la libre determinación de los habitantes de las islas".

Publicidad

El contexto

Argentina acudió en octubre al TIDM con la solicitud de medidas urgentes para impedir el comienzo del proyecto de explotación de hidrocarburos "Sea Lion", que será ejecutado por la petrolera israelí Navitas (65 %) y la británica Rockhopper (35 %), que comenzarán a perforar a finales de marzo de 2027 y a extraer a principios de 2028.

Buenos Aires en todo momento alegó que no se trataba de una cuestión de soberanía de las islas, administradas por el Reino Unido, sino de prevenir un proyecto concreto -y cualquier nuevo en el futuro- que constituiría un "hecho consumado" con consecuencias "irreversibles" para el medio marino del Atlántico Sur, incluyendo aguas que considera parte de su plataforma continental.

Publicidad

Su argumento fue que, al igual que la soberanía territorial de las islas es objeto de controversia, lo mismo ocurre con los espacios marítimos del archipiélago y que una resolución de la Asamblea General de la ONU instó a las partes a no tomar decisiones unilaterales mientras se mantiene la disputa sobre las islas.

El Reino Unido por su parte argumentó que la petición argentina de paralizar las actividades hidrocarburíferas en los espacios marítimos que circundan a las islas era solo un "pretexto" para "instrumentalizar" la CONVEMAR y al tribunal para su "causa", es decir tratar de establecer una decisión sobre la soberanía territorial de las islas.

Publicidad

El futuro del caso

Además aseguró que las perforaciones no comenzarán antes del 21 de marzo de 2027 y la extracción no antes de marzo de 2028, y que no habrá nuevas licencias, ya que el régimen de concesión está suspendido, algo que el TIDM registró como "garantías" en el caso.

Buenos Aires entretanto ha iniciado nuevos procedimientos sancionatorios contra cinco empresas por estar involucradas como proveedoras en "Sea Lion".

Publicidad

El revés para Argentina a la hora de conseguir medidas cautelares no implica que no pueda seguir adelante el arbitraje con un análisis del fondo del caso, ya que el TIDM alentó este sábado a ambas partes a "seguir cooperando en el pronto establecimiento del tribunal arbitral", además de enfatizar -de cara a nuevos argumentos- que la Convención "es aplicable en las zonas marítimas en disputa".

AGENCIA EFE