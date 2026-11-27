Un zoológico japonés celebró este viernes 27 de noviembre el nacimiento en cautividad de un pingüino saltarrocas norteño en sus instalaciones. La particularidad de este nacimiento se debe a que se trata de una especie en peligro de extinción y, además, que se da por primera vez gracias a la inseminación artificial.



¿Cómo fue el nacimiento del pingüino?

"En nuestro parque hemos estado investigando la inseminación artificial en múltiples especies de pingüinos durante muchos años, y este éxito representa el primero en el mundo para esta especie", afirmó en la red social X el zoo Adventure World, situado en la prefectura occidental de Wakayama.

El polluelo, según detallaron, rompió el cascarón el pasado 28 de octubre en un acto que fue retransmitido por el zoológico y seguido en directo por más de 19.000 personas. Desde entonces, el mundo digital ha seguido cada detalle del crecimiento del pingüino, del cual se ha dicho que se encuentra con buen estado de salud alejado del público.

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Tras indicar que la inseminación artificial en pingüinos es técnicamente muy difícil y solo se han reportado casos de éxito en cuatro especies, el centro precisó que una prueba de ADN certificó que se trata de un ejemplar de saltarrocas norteño.



Mientras se está a la espera de nuevos detalles sobre el crecimiento y desarrollo del ejemplar, para poder presentarlo ante el público del parque, el zoológico anunció que abrirán un concurso en el que todo el público podrá participar para elegir el nombre de este polluelo.



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Se trata de una especie caracterizada por sus cejas amarillas, las plumas abultadas de la cabeza, el pico anaranjado y los ojos rojos. Natural del Atlántico Sur y del sur del océano Índico, esta especie recibe su nombre debido a su costumbre de saltar de unas rocas a otras en vez de desplazarse andando.

Estos pingüinos están catalogados oficialmente como "en peligro" en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) debido a su limitada zona de cría, el deterioro de su hábitat reproductivo y unas cifras de población comparativamente bajas y variables.

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Según las estimaciones de la Global Penguin Society, su población mundial ronda actualmente las 500.000 parejas reproductoras. "Se espera que haga su debut en público general alrededor de marzo de 2027, cuando pueda nadar", destacó el zoológico.

EFE