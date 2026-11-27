Las mujeres en Afganistán están dejando de ser llamadas por su nombre y los hombres ahora se están refiriendo a ellas como “abuela” o “vaca”, en los casos más degradantes que la prensa internacional está recopilando. Los talibanes fundamentalistas en la provincia de Balj prohibieron el uso de los nombres de las afganas en documentos oficiales y hasta en recetas o expedientes médicos.



Lo que un día Margaret Atwood imaginó en 'El cuento de la criada', donde los personajes mujeres eran llamadas como “Defred”, “Deglen” o “Dedaniel”, según el nombre del hombre al que pertenecieran, está siendo una realidad palpable para las que quedan en Afganistán.

Los casos están siendo documentados por medios como The Guardian, Zan Times y El País, a través de voces de mujeres que han sido blanco de la supresión de sus derechos de manera paulatina, una acción que ha quedado consignada en más de 140 decretos (según la ONG Femena). El periódico británico reveló que en el país de Medio Oriente los doctores hombres ya no pueden atender a las afganas y, si llegan a hacerlo, no las pueden llamar por su nombre propio, al considerarse una afrenta contra el esposo o los hijos de la paciente.

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Por tanto, les dicen “Bibi” –abuela o anciana en español–, pero hay casos en los que los médicos les dicen “cabra o vaca”, según alertó la activista Lalah Osmany a El País. La amenaza de los talibanes sobre los médicos es que, si encuentran una mujer en sus consultorios, podrían ser encarcelados. Ahora las afganas tienen pocos sitios a los que recurrir en un país donde también se les prohíbe estudiar medicina.



La instrucción para profesionales de la salud y funcionarios públicos es ahora usar la palabra “Bibi” para dirigirse a las mujeres de una forma “respetuosa”. Aunque esta no es una práctica que llega de la nada: Osmany mencionó que en su país se ha vuelto costumbre que las mujeres sean presentadas como la esposa o la hija de un hombre en los documentos oficiales. El olvido de los nombres de las afganas es algo que ya hasta se ve en las lápidas, donde no se ve aquel conjunto de palabras que las dotaba de una identidad. Osmany lo ejemplifica con el caso de un hombre, quien le contó que no supo del verdadero nombre de su mamá hasta que ella falleció.



Ya que este no es un fenómeno aislado, sino una práctica cada vez más real, Lalah Osmany creó en 2017 la campaña 'Where Is My Name?' (¿Dónde está mi nombre?) para que los nombres de sus compatriotas fueran incluidos en los documentos oficiales que no las mencionaban. Incluso antes de la llegada de los talibanes, Osmany fue amenazada por su iniciativa. En 2020, logró que el gobierno afgano accediera, por lo menos, a la inclusión voluntaria de los nombres en documentos, como el certificado de nacimiento de sus hijos.

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“Este es un proceso sistemático de deshumanización. Cuando un régimen reemplaza el nombre de una mujer por el de un animal, la despoja de su humanidad y la reduce a una mera criatura biológica o a la propiedad (de un hombre)”, comentó Osmany, quien afirma también que desde el regreso de los talibanes en 2021 han surgido políticas con “el único propósito de negarles su humanidad”.

En Afganistán, las niñas ya no pueden estudiar después de cumplir los 12 años. Las mujeres no pueden hablar en público y no tienen derecho a acceder a la mayoría de empleos para tener su propio dinero. En mayo de 2026 se aprobó la ley que legaliza la violación contra niñas. En un contexto en el que la libertad de ser mujer cada vez se reduce ante el régimen talibán, “llamar a una mujer por su nombre real” resulta “un acto de resistencia”, dice Osmany.

María Paula Rodríguez Rozo

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