Microsoft se encuentra realizando ajustes y tomando decisiones luego de una caída global que afectó algunos de sus servicios el pasado 12 de noviembre por casi 24 horas. En medio de los cambios operativos, la compañía sorprendió con el anuncio de una nueva medida, la de eliminar algunas de sus aplicaciones con el objetivo de optimizar el rendimiento de Windows 11.



¿Cuáles aplicaciones eliminará Microsoft y por qué?

La compañía ha confirmado oficialmente que retirará de forma definitiva tres aplicaciones complementarias de su ecosistema Microsoft 365: Calendar, People y Files. La fecha límite fijada para su retirada es el 16 de diciembre de 2026. Estas herramientas habían sido introducidas en 2025 con el objetivo de ofrecer un acceso directo y rápido a reuniones, contactos profesionales y documentos desde la barra de tareas de Windows 11, orientándose principalmente a dispositivos gestionados en entornos corporativos.

Sin embargo, a poco más de un año de su lanzamiento, la compañía admitió que la propuesta de valor no justificaba los costos técnicos de su funcionamiento. Los motivos principales detrás de esta eliminación responden al alto consumo de memoria RAM y la redundancia operativa.

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En primera medida, explicaron que estas aplicaciones podían llegar a consumir más de 1 GB de memoria RAM de forma individual, generando una posible sobrecarga de memoria y diversos problemas de ejecución que hacían insostenible su continuidad. Y, por otro lado, aseguraron que prácticamente todas las funciones que ofrecían Calendar, People y Files duplicaban herramientas que los usuarios ya utilizaban a diario a través de aplicaciones consolidadas como Outlook, Microsoft Teams, OneDrive y el propio Explorador de Archivos.



¿Esto afectará los datos personales de los usuarios?

Microsoft ha dejado claro en su documentación oficial que el proceso de retirada o desinstalación de Calendar, People y Files no borrará ni alterará los archivos, eventos del calendario ni contactos personales o profesionales de los usuarios. Los eventos y contactos seguirán guardados en Outlook y Microsoft Teams; mientras que los archivos permanecerán intactos en OneDrive, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint y el Explorador de Archivos de Windows.



Tras conocer este anuncio, los usuarios particulares pueden desinstalar las aplicaciones de sus equipos en cualquier momento desde la configuración de los mismos. Cabe destacar que al eliminar una de las herramientas, el sistema desinstala automáticamente las tres.



¿En qué va el caso por la caída global de Microsoft?

La interrupción que se prolongó durante 23 horas y 50 minutos dejó inoperativas o con fallas severas las bandejas de entrada de Outlook y Exchange Online, así como las funciones de Teams, Copilot, SharePoint y OneDrive, impactando a millones de usuarios y empresas a nivel mundial.



En un informe preliminar revelado el 25 de noviembre de 2026, Microsoft descartó categóricamente que el colapso fuera producto de un ciberataque externo o de un fallo en sus agentes de inteligencia artificial. La investigación interna determinó que la crisis fue desencadenada por una compleja combinación de factores internos.

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En julio de 2026, los ingenieros cargaron una actualización de software que contenía un error latente no detectado por los sistemas de diagnóstico. Casi cuatro meses después, ese error silencioso coincidió simultáneamente con otras dos fallas secundarias en la infraestructura. Al mismo tiempo, Microsoft Teams derivó su tráfico hacia el gateway de Exchange, el cual operaba con cerca del 14 % de su capacidad fuera de servicio por un problema ajeno. Todo esto coincidió con el pico de demanda del inicio de la jornada laboral en Estados Unidos, la red colapsó por sobrecarga, provocando una reacción en cadena global.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co