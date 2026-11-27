El empresario Jensen Huang fue restituido en su cargo como presidente y director ejecutivo de Nvidia, una de las empresas tecnológicas de IA más importantes del mundo. Huang tuvo que abandonar sus cargos el pasado 12 de noviembre a causa del escándalo motivado, en especial, por su relación con Alice Huang, ejecutiva de una empresa singapurense clienta de Nvidia que se cree que puede ser una colaboradora del gobierno de China.



El periodista Ryan Mac del The New York Times, que cubre la responsabilidad corporativa en toda la industria tecnológica global, fue uno de los que reveló esta historia inicialmente. El reportero habló para Noticias Caracol En Vivo y reveló detalles de la investigación periodística que entró de lleno en una de las corporaciones más importantes en el mundo de la IA.

"Nvidia se ha convertido en una de las empresas más grandes del mundo por su valoración bursátil. La compañía fabrica chips que se utilizan en centros de datos dedicados a la inteligencia artificial, los cuales ayudan a entrenar sistemas de IA en empresas como OpenAI y Anthropic. Gracias a que han construido un negocio tan sólido, llegaron a convertirse en la empresa más valiosa del mundo, alcanzando una valoración de 5 billones de dólares. El New York Times lleva más de un año analizando a Nvidia; contamos con periodistas especializados que siguen de cerca a la compañía", comenzó explicando Mac en una entrevista liderada por la analista internacional María Teresa Aya.

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Mac explicó que varios de sus colegas comenzaron a examinar la empresa de Alice Huang, llamada MegaSpeed. "Se trataba de una compañía que, por así decirlo, surgió de la nada y se dedicaba a construir centros de datos. Contaban con la asignación de una gran cantidad de chips, unos componentes muy especiales fabricados por Nvidia. Invertían cientos de millones de dólares en la adquisición de estos chips, pero no estaba claro de dónde obtenían el dinero, cuál era su procedencia ni en qué consistían sus relaciones comerciales", aseguró.



A medida que se adentraban más en el mundo corporativo y la relación entre MegaSpeed y Nvidia, notaron que relucía el nombre de Alice Huang, que un momento fue la directora ejecutiva de dicha. "Mis colegas recibieron información de sus fuentes sugiriendo que valía la pena analizar la relación entre Alice Huang y Jensen Huang —quienes, cabe aclarar, no tienen ningún parentesco—. Lo más interesante es que existen fotografías y vídeos en los que aparecen juntos. Cuando Jensen viaja por Asia, ella suele verse en un segundo plano. En cierto modo, todo esto estaba a la vista de todos; basta con observar las fotografías y los vídeos para confirmar que estaban juntos", relató el periodista.



Mac ahondó en que Nvidia es "el eje de la economía de la inteligencia artificial". Además de fabricar los chips que necesitan para construir los centros de datos que sustentan sus modelos, "Nvidia también ha inyectado capital en muchas de estas compañías. Ha invertido en ellas y ha respaldado préstamos a su favor, permitiéndoles crecer y, a su vez, adquirir aún más chips. Se genera así una especie de «financiación circular» —un término que suele asociarse a Nvidia—: un ecosistema de IA basado en esta financiación circular, donde Nvidia actúa, en esencia, como pilar de muchas de estas empresas. Mientras todo marcha bien, todos prosperan y todos salen ganando; pero, si surge algún problema con el actor principal y los cimientos empiezan a tambalearse", dijo el periodista en relación con la presunta espía para China con que Jensen Huang tuvo una relación.

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La revelación que afecta al principal diseñador de chips estadounidense puso el foco en la seguridad nacional en un momento en el que el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, trata de coartar el acceso de China a los chips más avanzados para inteligencia artificial (IA). El retorno de Huang recibió el apoyo expreso de Trump, quien calificó su restución al cargo como "adecuada" para "garantizar el éxito y la prosperidad, no solo de la empresa, sino también de la economía estadounidense".

"Creo que se puede decir que la relación entre Donald Trump y Jensen Huang es bastante amistosa. El presidente Trump considera a Jensen Huang como un empresario sumamente exitoso, alguien que ha construido una compañía valorada en un billón de dólares —una empresa que ha impulsado tanto la economía estadounidense como la global de manera significativa—. Por ello, no desea que este líder ni su compañía se vean obstaculizados o derribados a causa de estos problemas; en cierto modo, quiere que la buena racha continúe. El argumento que plantea el presidente Trump es que, tal vez, el éxito de la empresa y de la economía estadounidense pese más que estas preocupaciones de seguridad; de hecho, él sostiene que, para empezar, ni siquiera existen tales motivos de preocupación", añadió el periodista.

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Huang tiene previsto comparecer el próximo 1 de diciembre ante el Cámara de Representantes de Estados Unidos y dos días después ante el Senado para dar explicaciones en relación a las posibles amenazas para la seguridad nacional derivadas de su relación con Alice Huang. "Aún quedan interrogantes y hay investigaciones abiertas al respecto. Nvidia, por su parte, también está llevando a cabo su propia investigación interna, la cual dista mucho de haber concluido. Además, hemos visto casos en los que el presidente Trump no siempre se muestra del todo franco cuando se trata de asuntos que le interesan personalmente. Así pues, seguiremos informando sobre la situación", enfatizó Mac.