El exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, fue capturado en España luego de que se hiciera efectiva una orden de captura en su contra. Los delitos de los cuales lo acusan son explotación sexual comercial de persona menor de 18 años, acceso carnal violento y acto sexual violento.

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La captura de Caicedo se llevó a cabo en la isla de Lanzarote por agentes de la Guardia Civil española tras las investigaciones por los delitos señalados que indaga la Fiscalía en Colombia. La orden de captura contra el exgobernador fue expedida desde septiembre del 2026.



Las autoridades españolas, según conoció Noticias Caracol, hicieron efectiva la captura del exgobernador por solicitud de la Fiscalía colombiana. El caso por el cual investigan a Caicedo es del año 2023, cuando era el máximo mandatario del departamento del Magdalena. El siguiente paso en este proceso sería el traslado del señalado hacia Colombia para avanzar en la imputación de cargos.



El abogado Carlos Caicedo, de Aracataca, Magdalena, tiene más de 25 años de trayectoria en el sector público. De hecho, fue rector de la Universidad de Magdalena, para luego dar el salto, en 2012, a la alcaldía de Santa Marta, convirtiéndose en el primer mandatario distrital de izquierda. En 2019, con más de 345.000 votos, fue elegido Gobernador del Magdalena. Además, ha sido precandidato a la Presidencia de la República.

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El otro proceso contra Carlos Caicedo

En julio de este año, Carlos Caicedo fue condenado y sentenciado a cárcel por nueve años en un fallo de primera instancia por un caso que data de 2014, cuando fue alcalde de Santa Marta. Este hecho es conocida por los samarios como el “caso Mamatoco”, cuando presuntamente dejó en la ciudad varios centros de salud reducidos a escombros y como "elefantes blancos".

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Una de las irregularidades, según el fallo condenatorio, fue que Caicedo expidió un acuerdo por el cual autorizó al gerente de la Empresa Social del Estado Alejandro Próspero Reverend a “realizar los negocios jurídicos pertinentes para la intervención de la infraestructura de los puestos de salud”. Pero en este paso todo se hizo sin que el funcionario autorizado hubiese presentado los estudios previos de rigor exigidos por el manual de contratación de la entidad. Saltarse esta fase en el conducto regular, sin cumplir los requisitos, significó desconocer los principios de la función administrativa del artículo 209 de la Constitución Nacional.

Así, una jueza de conocimiento del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Bogotá profirió un fallo de primera instancia que condenó a Caicedo a 117 meses de prisión (nueve años y nueve meses) y a pagar una cuantiosa multa de 4.400 millones de pesos, tras señalar su responsabilidad por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado. Además, durante este periodo, no podrá ejercer cargos públicos.

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