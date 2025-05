Así es el lujoso avión Boeing que Trump aceptará como regalo de la familia real de Catar

El mandatario estadounidense, Donald Trump , planea aceptar un Boeing 747-800 como regalo de la familia real catarí y utilizarlo como Air Force One, el avión oficial presidencial, indicaron este domingo los medios estadounidenses. La cadena ABC News aseguró que está previsto que se anuncie esta próxima semana, en el marco del viaje que el líder republicano va a efectuar a Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos.

El avión es tan lujoso que es conocido como un "palacio volador" y Trump lo vio cuando este estuvo estacionado en febrero en el aeropuerto internacional de West Palm Beach, en Florida.

El canal apunta que abogados de la oficina del asesor legal de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia redactaron un análisis para el secretario de Defensa, Pete Hegseth, concluyendo que es legal que el Departamento de Defensa acepte la aeronave y luego la entregue a la Biblioteca presidencial de Trump cuando este concluya su mandato en 2029, lo que le permitiría seguir usándolo ya como ciudadano privado.

Según ABC News, aceptarlo no viola las leyes contra el soborno ni la prohibición de la Constitución de que cualquier funcionario del gobierno de Estados Unidos acepte regalos "de cualquier rey, príncipe o Estado extranjero".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - AFP

El precio de un Boeing 747-800 nuevo ronda los 400 millones de dólares y el que Trump recibiría tiene cerca de una década de antigüedad, añade el diario The New York Times.

El conocido como 'Trump Force One', que el líder republicano utilizaba como avión privado, es un antiguo 757 que voló por primera vez a principios de los años 90 y que luego utilizó el cofundador de Microsoft Paul Allen. Trump lo compró en 2011.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump ordenó al Pentágono desembolsar 3.900 millones de dólares para un par de Boeing 747-8 que servirían como la próxima generación del Air Force One. La Casa Blanca declaró este febrero que el proyecto "lleva cinco años de retraso, pospuesto hasta 2029 o más tarde, a pesar de que el contrato se adjudicó en 2018".

El regalo de Catar, según The New York Times, cumpliría el deseo del presidente de tener un nuevo Air Force One, después de los repetidos retrasos relacionados con un contrato del Gobierno con Boeing para dos nuevos aparatos destinados a ese propósito.



Trump, frustrado por frenar su política de deportaciones

Trump, además, subrayó este domingo su frustración con los jueces por obstaculizar su política de deportaciones masivas y destacó que tiene derecho a hacer el trabajo para el que fue elegido. "Nuestro País ha sido INVADIDO por 21.000.000 de extranjeros ilegales, muchos de los cuales son asesinos y criminales del más alto nivel, y si no se nos permite expulsarlos debido a un sistema judicial radicalizado e incompetente, EE.UU. se convertirá rápida y violentamente en una NACIÓN DEL TERCER MUNDO ASOLADA POR EL CRIMEN, QUE NUNCA VOLVERÁ A VER LA GRANDEZA", dijo en su red, Truth Social.

El líder republicano consideró que los abogados del Ejecutivo deberían subrayar ese hecho cuando se presenten ante el Tribunal Supremo y el resto de cortes.

Según consideró, fue elegido en noviembre "en una victoria aplastante" frente a la candidata demócrata, la exvicepresidenta Kamala Harris, y se le debe permitir hacer el trabajo que le encomendaron los votantes. "Si no, ya no tendremos país. ¡¡¡HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO!!!", dijo con las habituales exclamaciones y mayúsculas con las que escribe en su red.

El Gobierno de Trump ha usado la excusa de una "invasión" de migrantes para justificar legalmente acciones como la militarización de la frontera con México o la expulsión de extranjeros -en su mayoría venezolanos- hacia la megacárcel Cecot, en El Salvador.

Donald Trump planea enfocar el presupuesto de Estados Unidos para 2026 en áreas clave como la seguridad interior y la defensa. - Getty Images

El Supremo prohibió al Gobierno continuar con las expulsiones al país centroamericano mientras se resuelven varias demandas en contra de esta práctica en las cortes de menor instancia.

El nuevo mensaje del mandatario llega en un momento en que la Casa Blanca está considerando suspender el habeas corpus, el principio jurídico que protege a las personas contra las detenciones arbitrarias, para intensificar sus políticas antimigrantes en el país.

En declaraciones a la prensa el viernes, Stephen Miller, uno de los principales consejeros de Trump, argumentó que la Constitución permite dicha suspensión "en tiempos de invasión": "Es una opción que estamos considerando de manera activa y todo depende de si las cortes hacen lo correcto o no", agregó.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL