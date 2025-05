La nueva medida con la que Donald Trump busca aumentar las deportaciones de migrantes en EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , ordenó este viernes al Departamento de Seguridad Nacional que aumente hasta 20.000 el número de agentes encargados de deportaciones en todo el país mediante una proclamación. Esta proclamación exige que los agentes sean retirados de entidades estatales y locales, entre otros lugares, pero no indica cómo se financiaría tal esfuerzo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"A más tardar 60 días después de la fecha de esta proclamación, el Secretario de Seguridad Nacional complementará las operaciones de cumplimiento y deportación existentes mediante la delegación y contratación de agentes del orden público estatales y locales, ex agentes federales, agentes y personal de otras agencias federales y otras personas para aumentar la fuerza de operaciones de cumplimiento y deportación del Departamento de Seguridad Nacional en no menos de 20.000 agentes con el fin de llevar a cabo una campaña intensiva para expulsar a los inmigrantes ilegales que no han salido voluntariamente", anota el comunicado de la Casa Blanca .

En el texto, Trump indica que es su "obligación legal" ejercer todas las herramientas a su disposición para poner "fin a esta invasión, expulsar a los invasores extranjeros ilegales de Estados Unidos y proteger al pueblo estadounidense".

Publicidad

"Esta proclamación establece el Proyecto de Regreso a Casa, que ofrecerá a los extranjeros ilegales una opción: salir de Estados Unidos voluntariamente, con el apoyo y la asistencia financiera del Gobierno Federal, o quedarse y afrontar las consecuencias", añade el comunicado.

Las redadas aumentan la incertidumbre entre los migrantes: "Tenemos miedo"

La incertidumbre y el temor crecen entre la comunidad inmigrante de Washington debido a las redadas registradas contra trabajadores de restaurantes y repartidores de comida. "Tenemos miedo de salir a trabajar", dice a EFE un joven venezolano residente en la capital estadounidense. "Ahora miramos a todos lados al salir a trabajar", asegura Yuniel, quien desde hace dos meses entrega comida a domicilio a través de la aplicación UberEats y prefiere no compartir su apellido por temor a represalias.

Publicidad

Junto a otros compañeros, el hombre de 27 años cuenta que se "arriesgó" a salir a trabajar en la noche de este martes porque las cuentas "no esperan", pero que todo el tiempo estuvo "asustado", mirando por encima del hombro.

"Eso nos afecta tanto para nuestra tranquilidad como para la posibilidad de hacer dinero de manera honrada", indica Yuniel, que llegó a Estados Unidos hace tres años y se encuentra en medio de un proceso de asilo, ahora en peligro tras el endurecimiento en la política migratoria impulsada por el presidente, Donald Trump.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. - AFP

El republicano llegó al poder en enero bajo promesas de una histórica campaña de deportaciones. A fines de abril, su "zar de la frontera", Tom Homan, adelantó que el número de redadas de inmigración en los lugares de trabajo en EE.UU. "se ha triplicado este año y se triplicará de nuevo".

Publicidad

Reportes en redes sociales, luego confirmados por organizaciones pro-inmigrantes basados en "informes creíbles", sonaron las alarmas sobre posibles operaciones "masivas" por agentes del Servicio de Control de Inmigración (ICE) en la capital estadounidense esta semana.

La alcaldesa de Washington, la demócrata Muriel Bowser, dijo estar al tanto. "Los he estado recibiendo toda la mañana. Me preocupan", respondió a periodistas este martes.

Publicidad

"Parece que ICE está en restaurantes o incluso en barrios, y no parece que estén atacando a delincuentes. Es perturbador", afirmó Bowser al asegurar que la policía metropolitana no ha participado en las operaciones.

Una coalición de grupos pro-inmigrantes advirtió a los trabajadores y restaurantes sobre las redadas y les recordó sus derechos a mantenerse en silencio y portar en todo momento documentos que puedan probar su estatus migratorio o en su lugar, el tiempo de estancia en el país.

Varias organizaciones mantienen líneas telefónicas las 24 horas donde reciben denuncias sobre posibles operaciones de ICE. Por la ciudad pueden verse carteles con instrucciones y recursos para inmigrantes y sus familias con el mensaje de "Alerta. Conozca sus derechos" en español.

"Cuando las fuerzas de inmigración se presentan en nuestros vecindarios, restaurantes y carreteras, su propósito es sembrar el terror en toda nuestra región", indicó en un mensaje a la comunidad George Escobar, jefe de Programas y Servicios de la organización en defensa de los migrantes CASA.

Publicidad

Según explica a EFE una persona al tanto de lo ocurrido en uno de los restaurantes visitados por los agentes de inmigración, dos inspectores del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se presentaron en el local sin previo aviso.

En los "10 minutos" que estuvieron en el establecimiento, los agentes solicitaron los formularios I-9 que todo empleador debe llenar para comprobar el estatus legal de sus trabajadores. En el caso de este restaurante, la plantilla es gestionada por una empresa externa, por lo que los responsables advirtieron que enviarían los documentos "la semana que viene".

Donald Trump planea enfocar el presupuesto de Estados Unidos para 2026 en áreas clave como la seguridad interior y la defensa. - Getty Images

Publicidad

"¿Para qué quieren esta información? ¿Y por qué se centran en los restaurantes de Washington? Podrían haber solicitado la información" por correo electrónico, se pregunta molesto.

Hasta el momento, activistas de la capital dan cuenta de varias operaciones similares, sin arrestos confirmados.

EFE solicitó información a ICE sobre los operativos y su alcance pero no ha recibido respuesta.

En los primeros meses de Trump en el poder, los agentes de ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) han efectuado redadas en centros de trabajo, escuelas y lugares de culto, donde antes estaban prohibidos este tipo de operaciones.

Publicidad

En abril, la Casa Blanca confirmó el arresto de 800 indocumentados detenidos en un operativo de cinco días en Florida, a lo que se sumó la detención unos días antes de más de 100 indocumentados en un bar en el estado de Colorado.

EFE