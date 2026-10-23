Lula y Bolsonaro tienen su último debate antes de la segunda vuelta en Brasil

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y su rival conservador, Flávio Bolsonaro, se enfrentan este viernes en un último debate televisado para intentar convencer a los indecisos, dos días antes de una reñida segunda vuelta de elecciones. El senador de 45 años, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ganó la primera vuelta hace casi tres semanas con 47% de los votos, frente a 45% del izquierdista Lula.

Esa victoria inesperada encendió una campaña hasta entonces apagada. La izquierda salió a las calles y buscó contrarrestar el dominio de la derecha en las redes sociales, con la movilización de los 8,8 millones de seguidores del "Ejército de Lula", un canal de WhatsApp. El mandatario, de casi 81 años, busca la "virada", como llaman los brasileños a una remontada en el fútbol.



Último debate entre Lula y Bolsonaro antes del balotaje en Brasil

Flávio Bolsonaro, en tanto, teje alianzas y se dice confiado en sumar a Brasil a la ola conservadora que recorre América Latina. Un sondeo del instituto Datafolha publicado el jueves mostró un empate, con 50% de intención de voto para cada uno. Dos semanas atrás, Flávio Bolsonaro aventajaba a Lula por cuatro puntos. "Lula está enfrentando la cuesta arriba, pero todavía no ha asestado un golpe decisivo. El debate podría ser su última oportunidad", dijo a la AFP el politólogo Leandro Gabiati, director de la consultora Dominium.

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El debate en TV Globo, la mayor cadena del país, será el segundo cara a cara entre ambos, tras el del domingo en TV Band, marcado por los insultos. Fue como si los dos "volvieran a la escuela primaria, absurdo", dijo a la AFP Lizie Moreira, una dentista de 60 años de Rio de Janeiro. Votará por Bolsonaro para castigar lo que considera el "populismo" de Lula.



Globo anunció que limitará los desplazamientos de los candidatos en el estudio. En el primer debate, Bolsonaro se paró a menudo detrás de Lula y negaba con la cabeza mientras este hablaba. Una solicitud en línea con más de un millón de firmas pidió además a la cadena corregir en directo cualquier afirmación falsa.



En un mitin el miércoles en Fortaleza (noreste), Bolsonaro denunció "un montón de fake news", en particular las que le atribuyen la intención de eliminar programas sociales para cumplir su promesa de recortar el gasto público. Para "jubilar a Lula", promete mano dura contra la inseguridad y alivio en el costo de vida. "El cambio no es privar a la gente de sus derechos", replica el izquierdista.

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"Lula representa todo lo que soy. Soy pobre, soy estudiante y dependo de una beca para ir a la universidad", dijo Gabriela Ferreira, de 22 años, durante una manifestación en Belo Horizonte (sureste). El exlíder sindical, que aspira a un cuarto mandato no consecutivo, se presenta como defensor de la democracia y apuesta en buena medida al rechazo que genera un regreso de los Bolsonaro al poder. Tras perder la reelección en 2022, Jair Bolsonaro intentó impedir la asunción de Lula. Fue condenado a 27 años de prisión por golpismo, pena que cumple en arresto domiciliario.



Redes sociales y desinformación, otro eje de la campaña electoral en Brasil

La contienda llegó también a la justicia. Esta semana, ambos candidatos pidieron al Tribunal Superior Electoral (TSE) inhabilitar al adversario, al que acusan de maniobras ilegítimas en las redes. La campaña de Lula acusa a Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, de "injerencia" en favor de Bolsonaro mediante una supuesta "manipulación algorítmica".

La empresa lo niega, aunque admitió "problemas técnicos" que no afectan solo a Brasil. Lula llamó el jueves a "derrotar al imperio digital" de Meta, que "ya engañó mucho" a los usuarios. "Ahora tendrá que encuadrarse en las buenas costumbres", dijo en un "live".

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Un juez del TSE dio el jueves 24 horas a Meta y a X para explicar con qué criterios distribuyen contenidos y anuncios políticos y cómo usan la inteligencia artificial. El consejo asesor de contenido de Meta, órgano supervisor independiente, mostró esta semana su preocupación por "fallos recurrentes" sobre las elecciones en Brasil. Bolsonaro, a su vez, denunció a Lula por "abuso de poder", por difundir presuntamente actos de gobierno en plena campaña a través de una cuenta oficial de WhatsApp.

AFP

ÁNGELA URREA PARRA

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