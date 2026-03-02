Luchadora colombiana en proceso de asilo fue detenida por ICE: revelaron audio del arresto

Familiares y personas del gremio de la lucha libre que conocen a Nicolth Hernández Lucero han denunciado públicamente que la mujer de 24 años fue detenida por agente de ICE y trasladada a un centro de detención por razones confusas. Su pareja, con quien tenía planeado casarse, publicó el audio del momento.

Ha llamado la atención de este caso que Nicolth llegó a los Estados Unidos hace 10 años a través de un proceso de asilo político solicitado por sus padres.



¿Quién es Nicolth Hernández?

Según se ha conocido, Nicolth y su familia llegaron desde Colombia a los Estados Unidos cuando ella tenía 15 años, cuando sus padres solicitaron asilo político y obtuvieron permisos de trabajo legales. Al ser menores de edad, ella y su hermana gemela Tiffany obtuvieron la misma protección.

En la actualidad, Hernández trabaja como técnica quirúrgica en un hospital local con un permiso de trabajo válido, según ha detallado su familia a la prensa local del estado de Florida. Además del trabajo, junto a su hermana entrena lucha libre y son conocidas como las Lucero Twins.



Noah Lazega, su prometido, reveló que tenían planes de celebrar su boda el pasado 28 de febrero; sin embargo, eso no fue posible porque la detención se llevó a cabo el 11 de febrero y la mujer desde entonces no ha salido del centro de detención.



¿Por qué fue detenida la luchadora colombiana?

La detención se llevó a cabo el 11 de febrero en Fort Lauderdale, Florida, cuando fue arrestada por agentes federales de inmigración durante un operativo dirigido originalmente a su padre. Según el audio publicado por el prometido de Nicolth, el incidente ocurrió porque ella estaba manejando el vehículo de su padre.



Lazega señaló que iba hablando con ella por teléfono, al notar lo que decían los agentes de ICE, decidió grabar el audio de la llamada. “¿Hay alguna razón por la que me detuvieron?”, preguntaba Nicolth a los uniformados según el audio publicado por NBC6 y agregó "¿me van a detener?", a lo que ellos solo respondieron afirmativamente.

“Vas a venir con nosotros”, le dijeron a Nicolth los agentes y se la llevaron a pesar de la oposición de ella y de su prometido. El hombre agregó que no se les dio ninguna explicación para la detención, pues lo único que dijeron es que estaban por la zona "revisando matrículas” y que la detuvieron porque el suyo estaba a nombre de su padre. Al no encontrar al hombre, se la llevaron a ella.

Desde entonces, Nicolth Hernández permanece en un centro de detención de ICE, a pesar de su proceso de asilo político y a la espera del avance de su proceso migratorio.

Justi Gould, abogado de Nicolth, aseguró que ella ha cumplido con todos los requerimientos durante su estadía en el país para obtener la ciudadanía y que en este momento está siendo víctima de un limbo migratorio. Un juez de migración le fijó una fianza de 2.500 dólares, motivo por el que su esposo creó una página para recaudar fondos. “El proceso legal para luchar por su liberación es complejo y los gastos se acumulan rápidamente, lo que nos supone una enorme presión financiera en un momento ya de por sí difícil”, agregó.

A la petición de su liberación se han unido figuras importantes de la lucha libre. "Creo que han cometido un error con esto, definitivamente no merece estar allí", expresó David William Heath “Grangel”, luchador leyenda de la WWE. “Ella ha estado en este país, no ha cometido ningún crimen, tiene dos trabajos. Todos los de la industria de la lucha la estamos apoyando”; Ruthie Jay, luchadora profesional.

