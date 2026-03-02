Funeral de alias El Mencho: militares mexicanos resguardan funeraria donde velan al narcotraficante

Militares mexicanos resguardan una funeraria en la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, en la que es velado el cuerpo del narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera, muerto hace una semana en un operativo castrense. Los restos del líder del temido Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) permanecen en el recinto a la espera de ser sepultados este lunes, indicó una fuente federal a varios medios reunidos fuera del local.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El establecimiento es vigilado por decenas de camionetas con elementos del Ejército y la Guardia Nacional, mientras un helicóptero militar sobrevuela la zona. La fuente indicó que el objetivo del despliegue es disuadir a mafias rivales de acercarse al sitio. El cuerpo de Oseguera fue entregado el pasado sábado por la Fiscalía General de México a sus familiares en Ciudad de México, a donde había sido trasladado luego de su muerte en un operativo militar en Jalisco. El CJNG respondió al abatimiento de su líder con quema de negocios y bloqueos carreteros en 20 de los 32 estados del país.



El operativo y los choques armados posteriores entre fuerzas de seguridad y criminales dejaron más de 70 muertos. Alias El Mencho era hasta ahora el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. (Le puede interesar: Así operaba la narconómina de ‘El Mencho’ en México: encontraron pagos de soborno a autoridades).



La entrega del cuerpo de alias El Mencho a su familia

La Fiscalía General de México informó el sábado que entregó el cuerpo del poderoso narcotraficante Nemesio "El Mencho" Oseguera, muerto en un operativo militar, a sus familiares. Antes de entregar los restos del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la fiscalía realizó "pruebas genéticas" para confirmar la existencia de "lazos consanguíneos" entre quien solicitó el cuerpo y el capo, indicó la institución en un comunicado.

Publicidad

El cadáver de "El Mencho", muerto como resultado de un operativo militar en el estado de Jalisco (oeste) el domingo pasado, permanecía en instalaciones de la fiscalía en Ciudad de México. La cadena Televisa reportó más temprano que salieron carrozas fúnebres de ese lugar, con rumbo a una funeraria en el centro de la capital. (Le puede interesar: Los influencers víctimas de alias El Mencho, capo que cayó en operativo y generó ola de violencia).

"El Mencho", de 59 años, era el narco más buscado por el gobierno de Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares. Luego de su muerte, pistoleros del CJNG incendiaron vehículos y bloquearon carreteras en 20 de los 32 estados del país. Durante el operativo y en choques armados posteriores murieron más de 70 personas, entre agentes de seguridad y presuntos criminales, además de una civil.



¿Quién sería el sucesor de alias El Mencho? Esto ha dicho México sobre Cartel Jalisco Nueva Generación

El gobierno de México tiene identificados e investiga a cuatro cabecillas regionales del poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían suceder a su abatido líder Nemesio Osegura, alias El Mencho, informó el pasado viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Publicidad

La muerte del capo, que hasta el pasado domingo era el criminal más peligroso y buscado por México y Estados Unidos, ha despertado temor a que la lucha por la nueva dirección del cartel produzca una ola de violencia, según expertos en seguridad. Al respecto, García Harfuch subrayó que el grupo criminal tiene presencia en varios estados de México y que existen en su interior "liderazgos regionales" de donde se estima pueden surgir los posibles sustitutos.

"Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial", afirmó el funcionario, quien luego precisó que dos de esos son los "más probables" para sucederlo. Un colombiano estaría en la lista.