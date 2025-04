Así reaccionó Jurassic World al regreso del al lobo gigante que inspiró a Game of Thrones

Luego de la reciente polémica por ladesextinción del lobo terrible , las redes sociales y la comunidad científica entraron en una creciente ola de debates, pues lo que parecía pura ciencia ficción al estilo de Jurassic Park se convirtió en una realidad gracias a un ambicioso proyecto de biotecnología. Por lo que las comparaciones con la famosa saga de dinosaurios no tardaron en aparecer.

El protagonista de la historia es Colossal Biosciencies, una empresa que con su ciencia se dedica a desextinguir animales que desaparecieron en el pasado, esta vez, lograron lo impensable al devolver a la vida una especie de aproximadamente más de 12.000 años, el lobo terrible, una especie que dominó el territorio norteamericano.

¿Cómo reaccionó Jurassic Park?

El logro fue tan impactante que incluso la cuenta oficial de la saga Jurassic World reaccionó con algo de humor en la cuenta oficial de X (antes Twitter). "No vemos ninguna posibilidad de que esto salga mal”, dijo Jurassic World retuiteando como respuesta a la noticia del lobo terrible. Aunque esta frase para muchos fue una broma, hubo quienes lo tomaron como una advertencia hacia la realidad.

Cabe destacar que la franquicia se prepara para el lanzamiento de Jurassic World Rebirth, la cuarta entrega de la icónica saga de dinosaurios, la cuál esta programada para el 2 de julio de 2025.

¿Es posible desextinguir dinosaurios?

Diferentes expertos indican que cuando se habla de traer de vuelta a los dinosaurios, no es tan posible pues, a diferencia de los lobos terribles, los dinosaurios desaparecieron hace decenas de millones de años, y sus restos se encuentran completamente fosilizados, lo que imposibilita que los científicos puedan obtener material genético viable.

Raúl González Ittig, profesor e investigador en genética evolutiva, explicó al medio CNN que, a diferencia de lo que muestra Jurassic Park, no es posible extraer ADN de mosquitos atrapados en ámbar. La fosilización implica un reemplazo total de moléculas orgánicas por inorgánicas, lo que descarta la posibilidad de hallar ADN funcional en estos fósiles.

No obstante, el investigador no descarta la posibilidad de avanzar hacia modificaciones genéticas en especies actuales que puedan recordar a los dinosaurios. “En ciencia, nunca se debe decir ‘nunca’ porque todo el tiempo hay desafíos. Esto es un desafío de tratar ir siempre con el límite un poco más arriba. Entonces, decir que (traer de vuelta a un dinosaurio) no se va a lograr, yo no me atrevo”, explicó al medio.

La compañía logró crear dos cachorros macho y una hembra del lobo huargo - Foto: Colossal Biosciences

El regreso del famoso lobo que inspiró a

Juego de Tronos

A pesar del revuelo mediático, el regreso del lobo terrible no se trata de una "resurrección" completa de la especie. En realidad, según los expertos científicos, lo que hizo la empresa Colossal fue modificar genéticamente a los lobos grises, quienes son sus parientes más cercanos, para que presenten características físicas similares a los antiguos lobos prehistóricos.

La increíble hazaña del lobo que sirvió como inspiración de los lobos huargos que aparecían en la recordada serie de HBO, fue posible gracias a la combinación de ADN extraído de restos óseos antiguos, técnicas de clonación y herramientas de edición genética. Con este enfoque, se crearon tres cachorros que, aunque no son lobos terribles en todo el sentido de la palabra, comparten gran parte de su apariencia.

González Ittig explicó que este tipo de modificación no equivale a revivir completamente una especie extinta. “En realidad lo que han hecho es una edición genética de un lobo. Es 99,9 % equivalente a un lobo”, dijo. Para lograr una resurrección real, sería necesario contar con una copia completa del ADN original, lo cual hoy en día es prácticamente imposible.

El científico detalló que el material genético utilizado estaba sumamente fragmentado, por lo que se necesitó usar métodos que lo ayudaran, en este caso, el del lobo gris, para completar las secuencias necesarias. De ahí que los resultados no representen una verdadera resurrección, sino una "reconstrucción parcial". CNN explicó que desde esta perspectiva, el animal recreado representa lo más cercano a esa especie que se haya visto en los últimos 13.000 años.

La empresa Colossal, desde 2021, ha estado trabajando en otros proyectos de desextinción, como el mamut lanudo, el dodo y el tigre de Tasmania. Según sus planes, los primeros ejemplares de mamut podrían ser introducidos en su entorno hacia 2028, utilizando elefantes asiáticos como base genética.