Así se ve la destrucción en ciudad cerca de la histórica Nápoles, Italia, tras fuerte temblor

Un sismo de 4.7 de magnitud se registró este 31 de julio en Italia, en horas de la tarde. El sismo tuvo como epicentro la zona volcánica de Campi Flegrei, cerca de la ciudad de Nápoles, en el sur de Italia, según la actualización del Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC). El movimiento se sintió especialmente en la ciudad de Pozzuoli. De acuerdo con el mapa publicado por el organismo, el movimiento telúrico ocurrió a las 17:46:45 UTC (19:46 hora local en Italia), con una profundidad de apenas 2 kilómetros, lo que hizo que fuera percibido con fuerza por la población cercana.

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El epicentro fue localizado en las coordenadas 40,87° de latitud norte y 14,12° de longitud este, en el área de Campi Flegrei, una caldera volcánica situada al oeste de Nápoles. El EMSC estima que alrededor de 33 millones de personas viven en un radio de 400 kilómetros del epicentro.

🔴 BREAKING NEWS: purtroppo come era prevedibile ci sono danni significativi ai #CampiFlegrei in seguito al fortissimo #terremoto di M 4.7 avvenuto poco a nord della Solfatara ad una profondità di soli 2.6 km.



Alcuni edifici sono crollati e in alcune zone è saltata la corrente pic.twitter.com/yZ5z53vrHx — Il Mondo dei Terremoti (@mondoterremoti) July 31, 2026

A short while ago: A magnitude 4.7 earthquake in the Phlegraean Fields, west of Naples, Campania, southern Italy, caused severe damage. pic.twitter.com/ufL231V3d4 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) July 31, 2026

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Autoridades recopilan reportes de la población

Tras el movimiento, la plataforma italiana Emergenza24 confirmó que la magnitud fue de 4,7 e hizo un llamado a los habitantes de la zona para que reportaran en tiempo real cómo sintieron el sismo y si se presentaban afectaciones.

Hasta el momento de la actualización difundida por esa organización, no se habían informado oficialmente víctimas ni daños de consideración, mientras las autoridades continuaban recopilando información sobre la situación en los municipios cercanos al epicentro. Pero los usuarios de redes sociales y medios de comunicación empezaron a documentar los estragos que dejó el seísmo. Varias estructuras se precipitaron tras el fuerte movimiento telúrico.

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⚠️ UPDATE: Severe shaking and immediate panic reported across Naples, Italy following a strong magnitude 4.7 earthquake centered in Campi Flegrei.#Terremoto - Sismo - #Napoli - Pozzuoli - Fuorigrotta - Campania https://t.co/YpX3HI8QZH pic.twitter.com/ojYM69nY0r — GeoTechWar (@geotechwar) July 31, 2026

Un área bajo constante vigilancia

Campi Flegrei es una de las zonas geológicas más vigiladas de Europa debido a su intensa actividad volcánica y sísmica. En los últimos años, el área ha registrado un incremento en los episodios de bradisismo, un fenómeno que provoca el ascenso y descenso gradual del terreno y que suele estar acompañado por numerosos temblores de baja y moderada magnitud.

A strong magnitude 4.7 earthquake recently struck Campi Flegrei. (Phlegraean Fields) Damage has been reported in Pozzuoli, footage captured shows a landslide occurring in the town. The quake was felt as far as Naples. pic.twitter.com/fvdqtesMGk — Pacific Wire (@ChynoNews) July 31, 2026

El mapa del EMSC muestra que el sismo ocurrió muy cerca de la costa del golfo de Nápoles y a escasa profundidad, características que explican por qué el movimiento pudo sentirse con intensidad en la ciudad y sus alrededores.

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Las autoridades italianas permanecen monitoreando la evolución de la actividad sísmica en la región y no se han emitido, por ahora, alertas adicionales relacionadas con el evento.

María Paula Rodríguez Rozo

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