Pasaportes con imagen de Trump empezarán a expedirse desde el 8 de agosto en EE. UU.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que el próximo 8 de agosto comenzará a expedir pasaportes conmemorativos con la imagen del presidente Donald Trump como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país.

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"Lo pediste y lo entregamos. A partir del 8 de agosto, solicita un pasaporte conmemorativo del 250 aniversario de Estados Unidos en una agencia de pasaportes cerca de ti", expresó el Departamento de Estado en redes sociales, que señaló que el documento lleva por nombre "Pasaporte Patriota". Explica que el cuadernillo “cuenta con ilustraciones personalizadas e imágenes de alta calidad en el anverso, el reverso y la cubierta interior. Incorpora todas las características de seguridad avanzadas que hacen del pasaporte estadounidense el documento de identidad y de viaje más seguro del mundo. El Departamento ofrece ahora a los ciudadanos estadounidenses de todo el país la oportunidad de solicitar uno de estos 250.000 pasaportes especiales e históricos”.



¿Qué aparece en el pasaporte?

El nuevo diseño, que busca conmemorar el aniversario, incluye en su interior una imagen en la que Trump aparece de pie, con gesto serio, ligeramente inclinado hacia delante y con ambos puños apoyados sobre una mesa.

La iniciativa forma parte de una serie de medidas impulsadas por la Casa Blanca que sitúan a Trump en el centro de las conmemoraciones por el 250 aniversario del país, algo que la oposición demócrata ha criticado por considerar que refleja una actitud megalómana.



El Gobierno también planea emitir monedas con el rostro de Trump y billetes con su firma, mientras que las celebraciones de comienzos de julio por el Día de la Independencia estuvieron marcadas por varios actos del mandatario. (Lea también: Gobierno Trump permitirá enviar solicitudes de asilo a tribunales en EE. UU. sin entrevista previa)



El descontento con Trump, según encuestas

Seis de cada diez estadounidenses se muestran inconformes con el rumbo del país, según coinciden varios sondeos. Los electores se muestran descontentos con el rumbo de la economía y consideran que los demócratas pueden ser mejores gestores ahora que Trump y los republicanos, según un sondeo de la cadena Fox (54 % respecto al 45 %). El mandatario y su partido aparece ligeramente mejor situado cuando los estadounidenses evalúan su lucha contra la inmigración ilegal o el crimen.



Un récord de 73 % de estadounidenses considera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha atendido los problemas más urgentes del país, un descontento extendido entre los republicanos, cuyo apoyo ha caído a un nuevo mínimo, según una encuesta de la CNN. De acuerdo con el sondeo realizado a 1.225 adultos, solo el 27 % opina que Trump se ha ocupado de las prioridades correctas, en un contexto marcado por una impopular guerra en Irán y los altos precios de los combustibles y los alimentos.

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En general, el índice de aprobación de Trump se sitúa en el 34 %, al mismo nivel del mínimo histórico registrado al final de su primer mandato (2017-2021), después de que sus seguidores atacaran el Capitolio para intentar detener la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

La encuesta demuestra que la mitad de los estadounidenses sondeados desaprueba firmemente la gestión del presidente, la cifra más alta de desaprobación en lo que va de sus mandatos. Por otro lado, su aprobación cayó a un mínimo histórico del 15 %. Entre los miembros de su propio partido, Trump reúne el apoyo del 78 %, un nuevo mínimo para un político que se jacta de tener un fuerte apoyo entre sus seguidores. Solo el 19 % de votantes republicanos ve con entusiasmo el resto de su segundo y último mandato presidencial, una caída frente al 38 % de la pasada primavera.

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Las cifras más bajas de aprobación del presidente se registran en tres puntos conectados entre sí y que tienen un origen en la guerra iniciada por EE. UU. e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, que ha provocado también diferencias con aliados históricos. La gestión del conflicto, en medio de una nueva escalada y sin visos claros de un acuerdo de paz, solo tiene la aprobación de un 28 % de los encuestados, mientras que un 25 % cree que Trump ha manejado bien la inflación y un 21 % aprueba sus acciones con respecto a los precios de la gasolina. El 74 % de los estadounidenses afirma que el alza de los combustibles les ha causado al menos ciertas dificultades, frente a un 63 % en marzo pasado. Poco menos de una cuarta parte cree que el presidente tiene un plan para abordar el problema. Por otro lado, el 71 % opina que Trump no ha hecho lo suficiente para intentar reducir los precios de los productos cotidianos, una cifra superior al 58 % de hace un año.

De cara al escenario internacional, un 62 % cree que no es un líder mundial eficaz, un aumento frente al 54 % registrado tras el inicio de su segundo mandato en enero de 2025. (Lea también: Trump pone en duda la confianza en el sistema electoral de EE. UU. y acusa a China de intervención)

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP