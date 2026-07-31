Colombiana quedó ciega y parapléjica tras complicaciones en el parto: esposo denuncia negligencia

Las redes sociales en México y Colombia están atentas a cada nuevo detalle que se conoce sobre la lucha de María Fernanda Rodríguez, una mujer de 30 años que el pasado 6 de junio dio a luz a su hija, pero debido a complicaciones en el parto enfrenta serios problemas salud. Su esposo, el influencer mexicano Brandon Hernández, mejor conocido en redes sociales como ‘Soy el May’, ha hecho públicas las denuncias por negligencia médica a los profesionales que la atendieron.

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Brandon Hernández y María Fernanda Rodríguez son una pareja reconocida en redes sociales por el trabajo de él como creador de contenido. Ambos están radicados en México, país en el que también decidieron formar su familia y por eso meses atrás anunciaron con emoción que estaban a la espera de su primogénita, a quien decidieron llamar María Victoria. El nacimiento se dio el pasado 6 de junio y, aunque la bebé nació sana, 'Soy el May' ha decidido romper el silencio y hablar con claridad sobre lo que su esposa está atravesando.



¿Qué le pasó a la influencer colombiana?

Según el mexicano de 26 años, el día del nacimiento de su hija todo parecía ir de maravilla, pero cuando Mafer -como es conocida su esposa en las redes- dio a luz las complicaciones surgieron. Hernández ha detallado en sus redes sociales que la mujer quedó en coma tras el parto y que, aunque ahora está despierta, lleva días internada porque perdió la vista y la movilidad en la parte inferior de su cuerpo.

'Soy el May' indicó que Mafer incluso está enfrentando problemas de memoria y, además, la cuenta del hospital ya es millonaria. Pero lo peor no es eso, sino que los médicos ya quieren enviar a la mujer a casa sin explicaciones ni asumir responsabilidades. "Ningún doctor me atiende. Mafer está parapléjica. Tiembla y está ciega. De hecho, no se acuerda de cosas que pasaron un día antes (del parto). Me dice: ‘¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú?’. Le he explicado que tenemos una niña y todo lo que ha pasado con ella", aseguró.



Aunque todavía no se conocen los detalles ni la causa de las complicaciones que sufrió la colombiana de 30 años, el influenciador mexicano reveló a TVNotas que, aparentemente, "le dieron un medicamento que le provocó un infarto. Murió 7 minutos. Mafer está en terapia intensiva, con ventilador, grave, peleando por su vida".



Mafer ya ha pasado más de 50 días hospitalizada, tiempo en el que el influenciador ha tenido que estar pendiente de sus avances, pero también de la recién nacida. A pesar de que señaló que la mujer tiene "episodios en los que desconoce a la gente y ataques de ansiedad"; recalcó que "ningún doctor me atiende. Ningún doctor se acerca a ella. Me la quieren dar de alta, pero ¿cómo quieren sacarla? Mi esposa está ciega, parapléjica, trae una traqueostomía y murió por 7 minutos. Nadie quiere dar la cara; sin embargo, no se les olvida mandarme la cuenta del cuarto".

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'Soy el May' reveló que la última vez que le hicieron llegar la cuenta por la atención a la paciente, esta ya iba en 3 millones 800 mil pesos mexicanos, lo que equivale a casi 680 millones de pesos colombianos. Ante la indignación por la mala atención a su esposa y la falta de respuestas a su caso, el influenciador también señaló que se está asesorando legalmente y que por ahora ha pagado una parte de la cuenta, pero su abogado le sugirió no dar más dinero al hospital de Ciudad de México en el que permanece su esposa.

"Me dijo: ‘De esto no se va a pagar nada’, y de hecho, se lo comentó al director. Van a investigar todo lo que pasó. Haré lo que sea por Mafer. No me importa endeudarme. Ha sido muy triste llegar a casa, sentir la soledad y el silencio. Me duele ver a mi hija sin su mamá", agregó.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co