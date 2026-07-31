Los cabos sueltos que dejaron los presuntos responsables del crimen de María Camila Potosí

Las últimas horas entre el 30 y 31 de julio han estado marcadas por dos grandes avances en el caso de María Camila Potosí, la mujer embarazada de 21 años que fue encontrada sin vida en Cali y sin su bebé en el vientre. En horas de la mañana de este jueves se conoció que cinco personas fueron capturadas al ser las presuntas responsables de este crimen. Más tarde, la Fiscalía reveló la noticias que todo el que guardara un ápice de esperanza no quería: el cuerpo sin vida de una bebé que podría corresponder al de Alahia, su hija de ocho meses de gestación, fue encontrado. El brigadier general Herbert Benavidez, comandante de la Policía de Cali, dio detalles sobre el factor que hizo caer a los cinco integrantes de la banda denominada “Los Santa” en entrevista con Noticias Caracol.

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Las autoridades todavía están a la espera del dictamen forense del Instituto de Medicina Legal, que confirmará o descartará si el cadáver corresponde al de Alahia y cómo habría fallecido la menor. Cabe decir que los restos de este bebé fueron encontrados muy cerca del lugar donde fue hallado el cuerpo de María Camila Potosí, según dijeron las autoridades. De estas pistas surgió el trabajo investigativo que tomó un hilo conductor que daría cuenta de cómo fue la participación de las cinco personas. Entre los capturados figuran cuatro hombres y una mujer. Según el general Benavidez, María Camila habría sido torturada, lesionada con arma cortopunzante, se le extrajo el bebé y perdió la vida en lo que ha sido calificado por muchos en Colombia como un crimen atroz.

La principal hipótesis del caso María Camila Potosí

La investigación de las autoridades apuntaría a que la mujer capturada, identificada como alias Yulieth, orquestó el plan criminal, con la intención principal de engañar a su pareja sentimental. Y es que esta mujer fingía que estaba embarazada, lo que hizo que también pudiera acceder a los lugares que frecuentaba María Camila para sus controles y actividades prenatales. Según el general, todas estas “coincidencias” lograron que Yulieth se ganara la confianza de la víctima.



Pero este plan criminal, presuntamente orquestado por Yulieth, requería más personas. Según el general, la mujer hizo alianza con un hombre que delinquiría en la comuna 18 de Cali.

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La pieza clave más conocida del caso y que convirtió a alias Yulieth en una persona de interés es la grabación de una cámara de seguridad, donde se ve que la ciudadana llevó a María Camila como parrillera hacia un control prenatal. Esa fue la última vez que se vio a la víctima con vida en imágenes, desde el 16 de julio. La joven madre llegó al puesto de salud Polvorines. Así lo confirmó la gerente de la Red de Salud Ladera de Cali, Diana Carolina Velázquez, quien indicó que Camila entró sola a su cita de las 9:00 a. m.

Los cabos sueltos que dejaron los presuntos implicados

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A partir de las imágenes, las autoridades empezaron a investigar. Tras seguirle el paso, los investigadores dieron con el lugar donde María Camila fue ultimada y corroboraron los hechos a través de elementos como un trapero que usaron para intentar lavar la escena. También se ubicó el vehículo donde transportaron el cuerpo de María Camila, en el que quedaron fluidos corporales correspondientes a la víctima. Ella fue encontrada inerte el pasado 20 de julio, envuelta entre sábanas. Su cadáver mostraba la sevicia del crimen que fue cometido en su contra, que dejó la marca en su vientre de una cesárea. La bebé no estaba, como su familia y todo un país esperaban que fuera. Pero nació la esperanza de que Alahia pudiera estar viva, en alguna parte. Doña Alba, la mamá de María Camila, ahora se aferra a la probabilidad de que ese bebé no sea su nieta, según dijo a este medio en una entrevista.

El cuerpo de la bebé, que está siendo examinado a nivel forense, fue encontrado solo unos kilómetros más adelante, dentro de una bolsa plástica. Todavía no se sabe si la neonata salió del vientre de su madre con vida o si murió instantáneamente, una cuestión que establecerá Medicina Legal.

María Paula Rodríguez Rozo

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