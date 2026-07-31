¿Qué originó crisis migratoria en Ceuta y es posible excluir a España del espacio europeo Schengen?

Miles de personas provenientes de Marruecos entraron el jueves de forma irregular en Ceuta, lo que desató una crisis migratoria que ha dejado al menos 57 cuerpos recuperados en la costa en medio de entrada masiva de estas personas. Las imágenes mostraban a personas nadando alrededor de la valla fronteriza del enclave, mientras otras trepan por el alambre de púas para llegar a suelo europeo. La policía antidisturbios marroquí lanzó gases lacrimógenos y utlizó cañones de agua contra la multitud en un aparente colapso de los controles fronterizos. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando. Con estos fallecidos se eleva a más de 80 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta, cifra que ya supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el más dramático en este tipo de sucesos.

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Las estimaciones iniciales elevan a 49.000 personas -a falta de confirmación oficial- las personas que entraron de forma irregular a la ciudad norteafricana española de Ceuta, que tiene una población censada de 83.595 habitantes, según datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE). En este sentido, el Ministerio del Interior español divulgó que ya han retornado hacia Marruecos más de 25.000 de los aproximadamente 49.000 marroquíes que han cruzado la frontera irregularmente en los últimos días.

Esta crisis migratoria comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes desde territorio marroquí a Ceuta, una pequeña ciudad española ubicada en el continente africano, y desembocó el jueves en una entrada masiva e irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos. ¿Qué hay detrás de esta crisis migratoria, la más grave entre estos países desde 2021?



¿Dónde queda Ceuta y por qué es un punto que atrae a migrantes?

Los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África, que constituyen las únicas fronteras terrestres entre la Unión Europea y África, son plataformas que atraen la inmigración clandestina hacia Europa continental. Ceuta, una antigua colonia romana con una población de 84.000 habitantes, mide unos 18 kilómetros cuadrados y se encuentra justo al otro lado del estrecho de Gibraltar. Fue capturada por los árabes y los portugueses y ha estado bajo soberanía española desde 1640. Entretanto, Melilla, que mide unos 200 kilómetros cuadrados, está situada en el extremo oriental de la costa mediterránea de Marruecos, y ha estado bajo control español desde 1497. Tiene una población diversa de aproximadamente 87.000 habitantes, de los cuales alrededor de la mitad son musulmanes, y miles de marroquíes van allí a trabajar y hacer compras todos los días. Los dos territorios están protegidos por vallas reforzadas con alambre de púas, cámaras de video y torres de vigilancia. En el pasado, migrantes han muerto o resultado heridos al intentar atravesar las barreras.



Ambos enclaves fueron conquistados como parte de una estrategia de los reyes católicos de establecer puestos avanzados de la cristiandad en el continente africano tras la expulsión de moros y judíos de España, en 1492. Reclamados por Marruecos, las dos ciudades han sido durante mucho tiempo un punto de conflicto en las relaciones diplomáticas entre España y Marruecos, con Madrid insistiendo en que ambas son partes integrales del territorio español. Ambas ciudades portuarias se han desarrollado como centros militares y comerciales que vinculan África con Europa, y desde la década de 1990 han gozado de un estatus similar a otras zonas autónomas, como el País Vasco y Cataluña. Ciudades portuarias con un comercio próspero con África, los dos enclaves son tildados de "presidios coloniales" por parte de Marruecos, que los considera parte integral de su territorio.



¿Por qué se originó esta crisis?

Todo apunta a que desató por un rumor que se difundió en el voz a voz y a través de redes sociales. La agencia AFP reunió los testimonios de algunas personas que dan cuenta de una información falsa de una supuesta apertura excepcional de la frontera entre Marruecos y España, lo que hizo que miles de personas se apresuraran a intentar un peligroso viaje hacia el enclave, ya fuera por tierra o por mar. El presidente regional de Ceuta afirmó que, si bien miles de personas fueron rechazadas para cruzar, unas 60.000 personas lograron entrar en el pequeño territorio, que cuenta con apenas 80.000 habitantes.



Para los lugareños, la posibilidad de una vida mejor en Europa merecía la pena el riesgo, incluso en las peligrosas corrientes del estrecho de Gibraltar. Karim, un aspirante a migrante que fue rechazado en la frontera, afirmó en conversación con AFP que las noticias de algunos cruces exitosos animaron a muchos a intentarlo por su cuenta. "De repente se enteraron de que las fronteras estaban abiertas y de que algunos jóvenes las habían cruzado, así que todos acabaron aquí".



¿Es posible excluir a España de la zona de libre circulación de la Unión Europea?

Italia causó revuelo al sugerir la exclusión de España de la zona de libre circulación de la Unión Europea, el espacio Schengen, después de que el enclave español de Ceuta se viera desbordada por la llegada de decenas de miles de migrantes desde Marruecos. El espacio Schengen es uno de los logros más tangibles de la Unión Europea: un espacio de libre circulación en el que se han suprimido los controles para los viajeros. Este vasto espacio se fue construyendo gradualmente a partir de 1985. Los controles fronterizos se abolieron efectivamente por primera vez en 1995 entre Bélgica, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, España y Portugal. En la actualidad el espacio abarca 29 países. Cubre a los miembros de la UE, excepto Chipre e Irlanda, y países como Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. En la práctica, los ciudadanos de esos 29 países pueden viajar libremente dentro del espacio Schengen sin estar sometidos a controles fronterizos.

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La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, afirmó este jueves que España debería ser suspendida del espacio Schengen, y calificó de "impactantes" las imágenes de la masiva llegada de migrantes a Ceuta. España denunció la "demagogia" de Italia y convocó al embajador de ese país en Madrid para presentar una protesta. Sin embargo, este viernes Finlandia respaldó la petición de Italia y Dinamarca aseguró que la UE debería contemplar esa medida como posibilidad. "Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen", declaró la ministra finlandesa de Interior, Mari Rantanen.

Sin embargo, de acuerdo con los tratados europeos, una medida de este tipo no es legalmente posible. "En el marco de Schengen no existe ninguna disposición para este tipo de acción. Un Estado no puede expulsar unilateralmente a otro del espacio", explicó a la AFP Marie-Laure Basilien-Gainche, profesora de derecho en la Universidad Lyon 3.

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Aunque no es posible expulsar a un país de Schengen, los Estados miembros pueden restablecer temporalmente los controles fronterizos en circunstancias excepcionales. La normativa de Schengen fija las normas. Los controles fronterizos pueden restablecerse temporalmente si existe una "amenaza grave para la seguridad interior o el orden público", como el terrorismo, la delincuencia organizada o durante emergencias sanitarias, como la pandemia de covid.

Los Estados miembros también pueden reintroducir controles en las fronteras interiores si se producen "movimientos no autorizados, repentinos y de gran escala, de nacionales de terceros países". Francia, por ejemplo, endureció el viernes los controles en su frontera con España. "Pero no hay ninguna frontera interior compartida entre Italia y España, y mucho menos entre España y Finlandia", señaló Basilien-Gainche.

Fuera de Europa también se han conocido otras opiniones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ejemplo, calificó este viernes de "terrible" la situación. "Recuerden esa imagen. Así estaremos nosotros dentro de tres años si gana el bando equivocado", dijo Trump en declaraciones a la cadena Fox News. Trump, cuyo gobierno frenó los flujos migratorios en la frontera con México y restringió el acceso al asilo, advirtió a los estadounidenses de que "no vivirán muy bien" si ganan los demócratas. La Casa Blanca, aliada del Gobierno marroquí, culpó el jueves a "las políticas globalistas de extrema izquierda" del gobierno de Sánchez del caos en Ceuta.

¿Qué viene ahora?

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó de "inaceptables" las imágenes procedentes de Ceuta y señaló que su equipo está en contacto con España y con Marruecos. Pero la UE ha rechazado la petición de Italia. Un responsable europeo declaró a la AFP que la UE comprendía que "algunos gobiernos estén preocupados", pero subrayó que la prioridad era "proteger nuestras fronteras exteriores".

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Bruselas también señaló que la actual crisis afecta al enclave de Ceuta, situado en el continente africano. Para llegar de allí hasta la Europa continental hay que pasar controles adicionales, en los que no se ha detectado ningún movimiento. "No es que estén desembarcando en España y pasando luego a Francia", dijo el responsable, que pidió el anonimato.

Por lo pronto, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se abrió a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan "de la manera más eficiente posible". Además, condenó la entrada irregular de marroquíes a Ceuta, al considerarla un "ataque" y "una violación de la integridad territorial de España" en una rueda de prensa pública en esta ciudad autónoma española. Ante esta crisis migratoria, Sánchez garantizó a los ceutíes que "toda España está con ellos" y afirmó que el Gobierno que preside se hace cargo del estado emocional y la situación de "angustia" que están viviendo. De hecho, agregó que ya se están agilizando los expedientes de expulsión de los miles de migrantes llegados estos días a Ceuta, fronteriza con Marruecos.

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Sánchez, que evitó cualquier crítica a Marruecos, aseguró que las autoridades marroquíes están dispuestas a cooperar para agilizar las repatriaciones de sus ciudadanos. El jefe del Gobierno español reiteró que su Ejecutivo esta utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta. En su opinión, lo sucedido es consecuencia de la propagación en redes sociales por parte de las mafias que trafican con personas, de una "lectura interesada" de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español que impedía las devoluciones de personas que entran en el país por mar.

A la espera de posibles reformas legales, Sánchez aseguró que se dará una respuesta "coyuntural" ante la situación y que solicitó a la empresa Sasemar, encargada de salvamento marítimo, que despliegue boyas en el espigón fronterizo, en colaboración con el Ejército español y la Guardia Civil. El objetivo, explicó, es crear una barrera de contención visible que marcaría la línea fronteriza entre ambas naciones y que puede facilitar el cumplimiento de la ley.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

COORDINADOR DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*Con información de EFE