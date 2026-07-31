Unas 49.000 personas entraron irregularmente a Ceuta, España: van 24 cadáveres recuperados en costa

El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad norteafricana española de Ceuta luego de la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos ascendió a 24, después de que hayan sido recuperados otros seis cuerpos a lo largo de la mañana de este viernes, informaron a EFE fuentes policiales. La crisis comenzó a principios de esta semana con la llegada a nado de jóvenes desde territorio marroquí a Ceuta, una pequeña ciudad española ubicada en el continente africano, y desembocó el jueves en una entrada masiva e irregular de personas que cruzaron a pie un espigón que marca la frontera entre España y Marruecos. Se trata de la crisis migratoria entre los países más grave desde 2021 y está generando multitud de reacciones a nivel europeo, de países como Italia y Finlandia que abogan por excluir a España del espacio Schengen por la situación migratoria.

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Unas 49.000 personas han entrado en la ciudad norteafricana española de forma irregular procedentes de Marruecos en los últimos días, según los primeros cálculos que manejan las fuerzas de seguridad. Esa es la estimación que se ha hecho de forma provisional, ya que fuentes del Gobierno señalaron a EFE que, por el momento, no hay cifra oficial.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajó este viernes a Ceuta para conocer sobre el terreno la situación que se vive en la ciudad autónoma después de que miles de personas hayan llegado a ella a nado o por el espigón que le separa de Marruecos. "El Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta", dijo Sánchez desde allí, y añadió: "Nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas". En su intervención en el enclave de Ceuta, el mandatario calificó de "violación y ataque a la integridad territorial de España" lo ocurrido.



La cifra de muertos ha ido aumentado a lo largo de la mañana como consecuencia de las decenas de personas que se lanzaron al mar para intentar alcanzar la costa ceutí a nado. Los últimos cuerpos han sido recuperados del mar por las patrulleras de la Guardia Civil, uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, que este viernes han reforzado su presencia en la zona con la incorporación de una nueva embarcación.



Las fuentes han asegurado a EFE que no se descarta que la cifra continúe aumentando conforme pasan las horas debido a la gran cantidad de personas que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos.

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Con estos fallecidos se eleva a 54 el número de migrantes que han muerto este año intentando entrar a nado en Ceuta. Sólo en el mes de julio han sido 35 las personas que han fallecido ahogadas cuando trataban de acceder a la ciudad. La cantidad de fallecidos en estos meses de 2026 supera las 46 víctimas mortales registradas en todo 2025, que fue el año más dramático en este tipo de sucesos.

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*Con información de EFE