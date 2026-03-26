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Noticias Caracol  / MUNDO  / Juez descarta desestimar el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos

Juez descarta desestimar el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos

Los abogados del líder chavista Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, habían hecho la solicitud luego de que la OFAC les negaran pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Editado por: Mateo Medina Escobar
Juez descarta desestimar el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Estados Unidos
Nicolás Maduro y Cilia Flores.
AFP

El juez Alvin Hellerstein, encargado del proceso contra el derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, descartó este jueves 26 de marzo desestimar el caso, tal y como pedían sus abogados. "No voy a desestimar el caso", aseveró el magistrado Hellerstein, de 92 años, en la segunda audiencia contra Maduro y Flores, quienes están acusados por la Justicia estadounidense de cargos relacionados con narcotráfico y corrupción.

La defensa de Flores y Maduro, capturados en Caracas el 3 de enero por tropas estadounidenses, pidió en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negase a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

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Tanto Maduro como el Gobierno de Venezuela están sujetos a sanciones de EE. UU., por lo que uno de los abogados, Barry Pollack, solicitó dicho permiso a la OFAC, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció. El fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder "utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional".

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Wirshba también aseguró que los acusados están "saqueando la riqueza de Venezuela" y que "permitirles acceder a esos fondos socavaría las sanciones" impuestas por EE. UU. Sin embargo, Hellerstein respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, "no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional", y recalcó que "las cosas han cambiado en Venezuela".

Noticia en desarrollo...

AGENCIA EFE
EDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBAR
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