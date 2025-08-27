Atacante de Minneapolis publicó video antes de tiroteo en colegio que dejó dos niños muertos

Estados Unidos vuelve a conmocionarse ante un tiroteo en una escuela. En esta ocasión, los hechos ocurrieron este 27 de agosto en escuela católica en el sur de Minneapolis, la ciudad más grande del estado de Minnesota. Un hombre vestido de negro ingresó al lugar y disparó con un rifle, dejando a dos menores de edad muertos.

Los hechos han causado indignación a nivel mundial y, mientras las autoridades investigan los hechos, se ha dado a conocer la identidad del presunto atacante, quien se quitó la vida en el estacionamiento de la escuela después de haber atacado a los estudiantes.



¿Quién fue el atacante en tiroteo en escuela de Minneapolis?

El FBI lanzó una investigación por terrorismo y crimen de odio contra los católicos tras el tiroteo, indicó su director Kash Patel. "El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos", afirmó Patel en X. El jefe del FBI agregó que el agresor es un individuo "nacido hombre bajo el nombre de Robin Westman".

Por ahora se sabe que Westman era un hombre de 23 años, quien disparó con un rifle, una escopeta y una pistola en la escuela católica y que, aparentemente, habría actuado solo. Pero lo que más ha consternado a las personas es el video que el hombre publicó en YouTube horas antes del tiroteo.



Video que pistolero de Minneapolis publicó

Robin Westman publicó un perturbador video de 20 minutos en YouTube horas antes del tiroteo, grabación que fue eliminada de la plataforma ante lo ocurrido. En la grabación el hombre mostraba múltiples armas, balas y escritos perturbadores, un manifiesto de lo que tenía planeado, todo esto mientras se reía.



Westman mostró su diario, con escritos en inglés y ruso, lo que se cree que es un manifiesto. Además se veían dibujos que parecerían ser esquemas de la escuela que atacó y las armas que mostró tenían mensajes escritos como "para los niños" y "maten a Donald Trump". Según información revelada por New York Post, en otros videos en su canal de YouTube el hombre manifestaba una inquietante fijación en responsables de tiroteos masivos del pasado.

Por otro lado, el jefe de policía detalló que las armas que usó el atacante fueron compradas legalmente y no tenía historial penal previo. NBC News agregó que en el video también se ven notas con “pensamientos e ideas en extremo violentas”, así como una disculpa a su familia. Todos los videos del canal de Westman han sido eliminados de la plataforma y sin analizados por los investigadores.

Nuevos detalles del tiroteo en Minneapolis

Dos niños fueron asesinados por un hombre armado que atacó la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis (norte de Estados Unidos) este miércoles, y otras 17 personas resultaron heridas, entre ellas 14 menores, informó la policía. Westman "comenzó a disparar un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños que estaban sentados en los bancos durante la misa", dijo a los periodistas el jefe de policía de Mineápolis, Brian O'Hara.

Los niños estaban celebrando la primera semana del año escolar cuando les dispararon en la iglesia Annunciation. La iglesia se encuentra junto a la escuela. "Dos niños pequeños, de ocho y diez años, murieron donde estaban sentados en los bancos", dijo O'Hara, y agregó que otras 17 personas resultaron heridas, incluidos 14 niños. Dos estaban en condición crítica.

El ataque recibió condenas y expresiones de dolor de muchos, incluido el presidente Donald Trump, quien ordenó que las banderas estadounidenses en la Casa Blanca quedaran a media asta. El papa León XIV dijo que estaba "profundamente entristecido" por la tragedia. Dos adultos y nueve niños, de entre seis y catorce años, estaban siendo tratados en el Centro Médico del Condado de Hennepin, con al menos cuatro personas requiriendo cirugía inmediata.

