Ejército de Estados Unidos hace nuevo entrenamiento en Panamá en medio de tensiones con Venezuela

Un grupo de militares estadounidenses realiza prácticas de combate en el Caribe panameño, el tercer ejercicio de este tipo en lo que va del año, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. En las maniobras, realizadas en la antigua base militar estadounidense de Sherman, en la entrada atlántica del canal de Panamá, medio centenar de marines y policías panameños simularon este martes el rescate y traslado en helicóptero de una persona herida en combate, observaron reporteros de la AFP.

El ejercicio se desarrolla un día después de que el presidente Donald Trump se reuniera con su Consejo de Seguridad Nacional para tratar sobre la crisis con Caracas.

El capitán del ejército de Estados Unidos Nelson Marchan, de origen venezolano, dijo ignorar si estos entrenamientos tienen relación con una hipotética intervención militar para expulsar del poder al presidente Nicolás Maduro, un extremo evocado por el mandatario chavista. "De eso no tengo ningún conocimiento", afirmó Marchan.



Estados Unidos movilizó al Caribe el portaviones más grande del mundo y otros navíos de guerra, aviones caza y miles de tropas. Según Washington busca combatir el narcotráfico.



Estados Unidos, sin presentar pruebas, ha matado al menos a 83 personas en ataques a presuntas narcolanchas en el Caribe.

El lunes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no descartó la posibilidad de un despliegue de tropas estadounidenses en suelo venezolano, horas después de que Trump confirmara que sostuvo una conversación telefónica con Maduro.

El republicano dijo hace días que Estados Unidos comenzaría "muy pronto" a apuntar a "narcotraficantes venezolanos" en operaciones "en tierra".

El ejército de Estados Unidos realiza desde agosto maniobras en Panamá junto a la policía local, dentro de un programa de cooperación bilateral firmado bajo la presión de Trump, que amenazó con recuperar el canal con el argumento de que está controlado por China.

Los ejercicios siguieron en octubre. En los actuales, que se desarrollarán hasta el 18 de diciembre, participan 25 marines estadounidenses, junto a 25 policías panameños, afirmó el capitán del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá, Ariel Rosas.

"Usamos la experiencia que tienen nuestros instructores panameños para ayudarnos a sobrevivir en la jungla", sostuvo Marchan.

Para el próximo año ya hay tres nuevas maniobras programadas, indicó.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó hace semanas que estos entrenamientos estén relacionados con "cualquier acto hostil contra Venezuela".

AFP