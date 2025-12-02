En vivo
Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Pensó que tenía resaca, pero era una complicación grave por la pastilla anticonceptiva

Pensó que tenía resaca, pero era una complicación grave por la pastilla anticonceptiva

La joven de 19 años murió ante la rara complicación que desarrolló y que los médicos habían detectado anteriormente. La familia llevó el caso a la justicia.

Por: María Paula González
Actualizado: 2 de dic, 2025
Joven de 19 años que murió
La joven murió por una rara complicación de la pastilla anticonceptiva -
Foto: Mirror

