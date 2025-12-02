Donald Trump advierte sobre posibles ataques contra Colombia como los anunciados hacia Venezuela

El presidente de Estados Unidos Donald Trump indicó que Colombia podría ser blanco de los ataques como los anunciados contra Venezuela.

Al presidente Trump, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, le preguntaron sobre la siguiente fase de los ataques en contra de los carteles, ya que el mandatario sostuvo que iniciarían “muy pronto” con ataques en tierra.

Ante la pregunta de a qué se refería exactamente, el norteamericano mencionó directamente a Colombia, diciendo que Colombia tiene fábricas de producción a gran escala de cocaína, que esa cocaína es traficada y vendida a los Estados Unidos. Según Trump, cualquier país que produzca drogas y las lleve a su territorio es susceptible de ser atacado en tierra.



Señaló el presidente que los ataque no son exclusivos contra Venezuela.



Trump lleva varias semanas diciendo que los ataques en tierra iniciarían próximamente y, además, en cuanto a Colombia, el mandatario dijo que estaría “honrado” de acabar con las fábricas de cocaína en el país.