Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Tiroteo en escuela católica en EE. UU. deja al menos 2 muertos: atacante se habría quitado la vida

Tiroteo en escuela católica en EE. UU. deja al menos 2 muertos: atacante se habría quitado la vida

Además de los fallecidos, unas 20 personas habrían resultado heridas en este tiroteo en una escuela católica de Minneapolis. El presidente Donald Trump se pronunció.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: agosto 27, 2025 10:34 a. m.
Tiroteo en escuela católica en Minneapolis, Estados Unidos: atacante se habría quitado la vida
Al menos 20 heridos -
Noticias Caracol

Al menos dos personas perdieron la vida y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo este miércoles en Minneapolis.

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del ataque ocurrido en la escuela católica Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

Últimas Noticias

  1. Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano.
    Vladimir Padrino, ministro de Defensa venezolano.
    Afp

    “Venceremos”: Vladimir Padrino y estrategias militares de Venezuela en medio de tensión con EE. UU.

  2. Mujer con tumor cerebral
    Mujer de 39 años sufría de dolores de cabeza desde los 18 años -
    foto: The sun

    Creía que eran solo migrañas y resultó ser un tumor creciendo en su cabeza

Cuando ocurrió el hecho, agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron a un tiroteo con "múltiples víctimas" en el lugar. Primeras versiones indicaron que el atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC, aunque también se dijo que fue neutralizado por las Policía.

El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió en su cuenta de X.

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre tres a veinte personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI "respondió rapidamente y está presente en el lugar".

"Por favor, acompañenme a rezar por todos los involucrados", añadió el mandatario.

Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar.

