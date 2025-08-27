Tiroteo en escuela católica en EE. UU. deja al menos 2 muertos: atacante se habría quitado la vida

Al menos dos personas perdieron la vida y otras veinte fueron enviadas a centros asistenciales por múltiples heridas durante un tiroteo este miércoles en Minneapolis.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aún se desconoce la identidad de las dos víctimas mortales del ataque ocurrido en la escuela católica Annunciation, pero ambas fueron confirmadas por medios estadounidenses como ABC y Fox News.

Cuando ocurrió el hecho, agentes de policía de la ciudad de Minneapolis respondieron a un tiroteo con "múltiples víctimas" en el lugar. Primeras versiones indicaron que el atacante se habría suicidado poco después de un tiro, según indicaron fuentes policiales a la cadena ABC, aunque también se dijo que fue neutralizado por las Policía.



El tiroteo ocurrió durante la entrada matutina de niños a la Escuela Católica Annunciation en Minneapolis, según el citado medio.

Publicidad

Por su parte, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que está "orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió en su cuenta de X.

#ATENCIÓN | ABC News confirma el fallecimiento de dos personas en Minneapolis tras tiroteo en una escuela católica. Además, reportan por lo menos 20 heridos. El presidente Donald Trump pidió "rezar por todos los involucrados".



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en… pic.twitter.com/vKFSgdLzTi — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 27, 2025

Diversos medios locales hablan de la posibilidad de que entre tres a veinte personas pudieron haber resultado heridas durante el tiroteo que, al parecer, ocurrió dentro de la escuela.

Publicidad

Minutos después del incidente, el presidente, Donald Trump, dijo haber sido informado de lo ocurrido y aseguró que el FBI "respondió rapidamente y está presente en el lugar".

"Por favor, acompañenme a rezar por todos los involucrados", añadió el mandatario.

Las autoridades locales aconsejaron a las familias de los niños que se dirigieran a una zona de reunificación dentro del recinto escolar.

