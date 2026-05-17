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Noticias Caracol  / MUNDO  / Ataque con drones del ejército de Mali deja al menos 10 personas muertas: celebraban una boda

Ataque con drones del ejército de Mali deja al menos 10 personas muertas: celebraban una boda

El bombardeo impactó durante la celebración y sembró el pánico entre los asistentes. Los heridos fueron atendidos por los servicios sanitarios de la región.

Por: AFP
Actualizado: 17 de may, 2026
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Dron con explosivos cayó sobre vivienda en Segovia, Antioquia, y mató a mujer y dos hijos

Al menos 10 civiles, en su mayoría jóvenes que se preparaban para celebrar una boda, murieron en Mali este domingo por ataques con drones realizados por el ejército, según fuentes locales y de seguridad consultadas por la AFP.

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Los ataques en la localidad de Téné, en la región de San (centro) se producen semanas después de una ofensiva sin precedentes los días 25 y 26 de abril por yihadistas del Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), aliado de Al Qaeda, y el Frente de Liberación de Azawad (ALF), de mayoría tuareg.

Al menos 10 civiles muertos en medio de boda celebrada en Mali

"Diez de nuestros hijos murieron por disparos de origen desconocido", declaró a la AFP un residente local bajo condición de anonimato.

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"Lo que debía ser un momento de alegría en el pueblo se convirtió en una inmensa tristeza", lamentó.

Una fuente de seguridad que solicitó el anonimato confirmó los ataques. "La tragedia ocurrió cuando los aldeanos se preparaban para la segunda edición de esta boda colectiva tradicional, un importante evento cultural para esta comunidad", declaró a la AFP.

Según él, los ataques tuvieron como objetivo "una procesión de varias motocicletas que viajaban juntas".

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"Eso fue sin duda lo que atrajo la atención de los drones", añadió. El bombardeo impactó durante la celebración y sembró el pánico entre los asistentes, mientras que los heridos fueron atendidos por los servicios sanitarios de la región.

Un funcionario local confirmó a la AFP que hubo una decena de muertos. "Los drones mataron al menos a diez civiles. Es una verdadera tragedia", declaró.

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AFP

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