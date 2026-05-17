Suegra de exreina Carolina Flores asegura que su muerte fue "un accidente" con un "juguetico"

Erika María "N", suegra de la exreina de belleza Carolina Flores, aseguró ante autoridades venezolanas que la muerte de su nuera ocurrió "por accidente", en el marco de su detención en Caracas por un caso que es investigado como presunto feminicidio. La mujer, señalada como posible responsable del asesinato ocurrido en Ciudad de México, permanece bajo custodia mientras avanza el proceso de extradición y las investigaciones entre autoridades mexicanas y venezolanas.

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La captura de Erika María Guadalupe Herrera se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, tras varios días de búsqueda internacional. De acuerdo con información oficial, la mujer fue localizada en un apartamento ubicado en una zona residencial del municipio El Hatillo, luego de haber permanecido prófuga tras salir de México.



Las autoridades mexicanas habían emitido una ficha roja de Interpol en su contra, lo que permitió coordinar su localización y posterior detención. La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene el caso abierto bajo la línea de investigación de feminicidio, mientras se realizan gestiones diplomáticas para su traslado a territorio mexicano. La aprehensión ocurrió semanas después del hecho violento registrado en un departamento de la colonia Polanco, en la capital mexicana, donde Carolina Flores fue atacada con arma de fuego.



La versión de la detenida sobre lo ocurrido en el crimen de exreina

Durante las primeras conversaciones con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de Venezuela, la mujer señaló que lo sucedido no fue intencional. De acuerdo con lo informado por el director del organismo, Douglas Rico, la detenida insistió en que el hecho fue "un accidente".



En su relato inicial, la mujer evitó referirse directamente a un arma de fuego y utilizó la expresión "juguetico" para describir el objeto involucrado en el incidente. "En las breves conversaciones que yo tuve con ella, en el momento que la ubicamos en el apartamento, ella hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí fue un accidente que ocurrió con un juguetico que le dejó su esposo fallecido", indicó el funcionario.

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El funcionario añadió que, al consultarle por la ubicación del arma presuntamente utilizada en el hecho, la mujer respondió que no recordaba dónde se encontraba. Cabe recordar que las autoridades mexicanas han indicado en la autopsia de Carolina Flores y en otros informes de la necropsia que la modelo recibió seis disparos en cara y tórax y que su cuerpo presentaba hasta 12 heridas causadas por los impactos.



¿Cómo fue la localización y captura en Venezuela de la suegra de Carolina Flores?

De acuerdo con la información entregada por el director del CICPC, Douglas Rico, la investigación se activó tras la notificación de que la sospechosa habría ingresado a territorio venezolano luego de los hechos ocurridos en México. En el material difundido por el organismo, el funcionario reconstruyó la ruta de la detenida dentro del país:

"Vimos la ruta que realmente esta persona había ingresado el día 16 de abril a Venezuela. Hacemos la ruta: ella llega, se aloja en el hotel Eurobuilding en La Guaira, de allí sube a Caracas, dos días después se aloja en un hotel en La Candelaria y posteriormente termina en una residencia en El Hatillo. Hasta ahí las investigaciones nos llevaron y logramos la ubicación de esta persona", indicó.

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Con la detención en Venezuela, se activó el proceso de cooperación judicial entre ambos países para definir la eventual extradición de la sospechosa a México. "A través de los organismos internacionales como Ameripol y también Interpol, hicimos las coordinaciones para ponerla a disposición de los tribunales venezolanos, para que haya un proceso y esta ciudadana sea deportada o trasladada a su país de origen", agregó el funcionario.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co