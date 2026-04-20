Rapero D4vd es acusado oficialmente del asesinato de Celeste Rivas, de 14 años

Luego de ser arrestado por la policía de los Ángeles, el cantante D4vd, cuyo nombre real es David Anthony Burke, fue imputado con cargos de asesinato en primer grado este lunes 20 de abril. Los hechos por los que el artista de 21 años fue privado de su libertad están relacionados con el hallazgo del cuerpo sin vida de Celeste Rivas, una joven de 14 años, en el baúl de un carro Tesla que pertenecía al rapero.

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Este lunes, las autoridades del condado de Los Ángeles presentaron oficialmente ante la prensa los cargos que se imputaron al famoso luego de que en días pasados fuera arrestado en su residencia. El fiscal de distrito, Nathan Hochman, calificó los hechos como un “brutal y horrible asesinato”.



¿Qué cargos enfrenta D4vd por caso de Celeste Rivas?

El fiscal Hochman detalló que D4vd ha sido imputado oficialmente con cargos por asesinato en primer grado con circunstancias agravantes. Los agravantes incluyen acecho, comisión del delito con fines de lucro y asesinato del testigo durante una investigación.

Este tipo de circunstancias agravantes en este tipo de delitos podrían implicar la pena de muerte; sin embargo, la fiscalía no ha anunciado si la solicitará. Por ahora se sabe que, de ser encontrado culpable, el rapero podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.



Para este mediático caso la fiscal designada será Beth Silverman, quien encabezará el proceso judicial contra el artista que empieza oficialmente desde ahora y en el que muchos esperan que haya justicia para la joven Celeste Rivas, cuyo cuerpo descuartizado y en estado de descomposición fue hallado un día antes de que cumpliera 15 años.



Contexto sobre el caso Celeste Rivas

Desde abril de 2024, Celeste Rivas -con 13 años- abandonó su casa sin dejar rastro y tan solo en mayo del mismo año hizo una última llamada a su familia. Desde entonces, se había reportado su desaparición e iniciado una búsqueda que terminó trágicamente el 8 de septiembre de 2025, cuando el cuerpo de la menor fue hallado en estado de descomposición en el maletero de un carro del rapero D4vd.



La mamá de Celeste habló con TMZ y reveló que, para el momento de la desaparición, Celeste tenía un novio llamado David, pero no sabía si se trataba de David Anthony Burke. Fueron los mismos amigos de D4vd los que confirmaron que el rapero sostenía una relación amorosa con Celeste, a quien hacía pasar por mayor de edad con IDs falsos, agregaron que tenían entendido que la joven era una estudiante de la Universidad del Sur de California y estimaron que su edad era de alrededor de 19 años.

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Las sospechas contra el rapero, que primero fue señalado como sospechoso, se agravaron cuando, según los documentos judiciales presentados en Texas, los detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles y fiscales de Los Ángeles intentaron obligar al padre, madre y hermano del cantante a declarar ante un gran jurado. Ninguna de estas personas se presentó para declarar.

Se conoció que los familiares del rapero intentaron bloquear la medida recurriendo a un juez en Texas. El togado denegó las impugnaciones de la familia y, además, ordenó a los testigos de Burke comparecer para declarar la semana del 9 de febrero de 2026. Teniendo en cuenta que los procedimientos del gran jurado son secretos hasta que se presente una acusación formal, se desconoce si comparecieron o no.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co