Atroz hallazgo en medio de búsqueda de 10 mineros secuestrados en México: "Tenemos miedo"

En las boscosas montañas del noroeste de México, el despliegue de más de mil efectivos de seguridad arrojó el viernes el primer resultado en la búsqueda de diez mineros secuestrados por pistoleros del cartel de Sinaloa, en una zona de minas en disputa.

Un cadáver de entre varios hallados en la zona del crimen, presentó "características similares" a las de uno de los mineros plagiados el 23 de enero, informó el viernes la fiscalía general mexicana (FGR) que ya trabaja en su plena identificación.

El rapto de los trabajadores de la mina de oro y plata Pánuco, de la empresa canadiense Vizsla Silver, es el más reciente episodio de la historia de terror que vive el estado, desde el estallido en 2024 de la guerra intestina del poderoso cartel de Sinaloa, designado organización terrorista por Estados Unidos.



"Es muy duro, ya lo hemos pasado", dice Roque Vargas, hombre sereno y de cabello entrecano, sentado en la puerta de su sencilla vivienda en Chirimoyos, un pequeño pueblo a unos 28 kilómetros del sitio de la mina.



Desde hace unos meses, "ha habido muchos levantones (secuestros) y finalmente lo que ha detonado esta situación es la privación [de la libertad] de los mineros, que ha ocasionado un escándalo a nivel internacional porque era una empresa extranjera", añade.

El despliegue de más de mil efectivos es el mayor que se haya visto para una búsqueda de desaparecidos en Sinaloa. Igualmente, inédito resulta el secuestro de un grupo tan numeroso de trabajadores de una empresa internacional.

La FGR informó que la fuerza desplegada realiza cateos y labores de campo para hallar a todos los secuestrados en esta región que años antes del pleito interno del cartel, ya conocía el terror de sus balas y amenazas.



"Tenemos miedo"

Los vecinos de esta comunidad, dueños de pequeñas y austeras huertas donde cultivan alimentos y crían animales para subsistir, están preocupados pues en el pasado ya fueron forzados a desplazarse por pleitos internos del cartel, en 2017 y 2021, que dispararon la violencia y los arrastraron con ella.

Vargas relata cómo los criminales llegaron a acusarlos de ser aliados de la facción contraria para amenazarlos y forzarlos a huir. Esta clase de infundios también los recibieron de las fuerzas federales y estatales.

"Tenemos miedo de que el gobierno nos vaya a venir a tratar mal para sacar que nosotros sepamos dónde están los mineros. Nosotros no tenemos absolutamente ninguna liga, convenio, compromiso, ni trato con ninguna de las dos facciones de crimen", asegura Vargas.

Las facciones enfrentadas son Los Mayos y Los Chapitos, siendo la segunda de ellas la que tiene dominio en la zona de la mina, según el gobierno mexicano.

La riqueza minera que cobija el subsuelo de Concordia, que incluye plata, oro, plomo y zinc, ha sido el aliciente para que los criminales lleguen a la zona, ávidos de sacar tajada mediante secuestros o extorsiones.

Hasta 2015, la región sur de Sinaloa albergaba 215 concesiones mineras, algunas en exploración y otras en explotación.



Pueblo fantasma

Roberto Carlos López, investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, señala que hasta ahora el blanco de los criminales habían sido pequeños mineros artesanales, pero nunca una empresa transnacional con operaciones de gran escala.

"Se trata de 10 personas que no son delincuentes, sino trabajadores, profesionistas, ingenieros que representan a una minera muy importante, muy poderosa y transnacional", lo que genera "más presión para las autoridades", dijo López a la AFP.

De acuerdo con testimonios de familiares, un comando armado sacó a la fuerza a los mineros de un campamento ubicado en la sede del proyecto en el pueblo de Pánuco.

Ahora es un pueblo fantasma. "Como 200 gentes (personas) se salieron de Pánuco" por temor, dice una de sus pobladoras ahora refugiada en Chirimoyos.

Durante las pesquisas se ubicaron 10 campamentos vinculados al crimen organizado en un sitio cercano a la mina.



Atroz hallazgo

Pero uno de los hallazgos más atroces, por las pistas que ofrece sobre el posible destino de los mineros, fue el de dos fosas comunes en el poblado El Verde, también en Concordia.

De ahí salieron camionetas forenses cargando cuerpos y restos, que despedían un olor putrefacto, según testigos.

"Salían las camionetas con cuerpos descompuestos, con un olor muy fuerte, de cuerpos recientes", contó a la AFP Marisela Carrizales, miembro de un colectivo de búsqueda, que se sumó al esfuerzo por hallar a los trabajadores.

