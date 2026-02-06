Críticas a Trump por video racista sobre los Obama publicado en su cuenta

Hay indignación en Estados Unidos por un video compartido en la cuenta del presidente Donald Trump en su red Truth Social, que muestra al expresidente Barack Obama y a su esposa Michelle como simios.

El meme de un segundo aparecía insertado dentro de un video que el mandatario colgó en su plataforma con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden. Alega, sin pruebas, que los sistemas de votación fueron un fraude.

"Un miembro del personal de la Casa Blanca realizó la publicación por error. Ya ha sido eliminada", declaró un funcionario de la Casa Blanca a la AFP.



Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había criticado la polémica en torno al video. "Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense", pidió la portavoz de Trump en un comunicado.



La imagen es en realidad parte de otro video satírico creado, al parecer, por un usuario de Instagram (xerias_x) que crea videos con inteligencia artificial y memes proTrump. "Se trata de un video viral de internet que representa al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de El Rey León", escribió la secretaria de prensa en un comunicado compartido con medios horas antes de que se eliminara el video. (Lea también: Embajador de Colombia en EE. UU. revela anécdotas entre Trump y Petro: "Gustavo, I like you")



“Comportamiento repugnante”

El exasesor de Obama, Ben Rhodes, señaló que "los estadounidenses del futuro abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras que a él [Trump] lo estudiarán como una mancha en nuestra historia".

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 y destacado crítico de Trump, arremetió contra la publicación. "Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", escribió en X la cuenta de la oficina de prensa de Newsom.

Un senador afroamericano republicano, Tim Scott y quien es considerado un aliado cercano del magnate neoyorquino, reaccionó también de manera negativa. "Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo", pidió en la red X.

Otro senador republicano, Roger Wicker, lo consideró "totalmente inaceptable" y aseveró que "el presidente debería retirarlo y pedir disculpas".

Carlos Naranjo, director de la ONG Semillas Colombia, manifestó que “es una cosa de cierta manera hasta cobarde. Es como presentando esta simbología racista, pero también dejando un espacio para posiblemente negar la intención. Todo esto en sí es una cosa patética, es una cosa que quiere distraer”.



La rivalidad de Trump con Obama

Barack Obama ha sido el único presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos y respaldó en la campaña de 2024 a la oponente de Trump, Kamala Harris.

El multimillonario Trump inició su propia carrera política impulsando la teoría conspirativa racista y falsa del "birther", según la cual su predecesor demócrata no había nacido realmente en Estados Unidos.

El magnate ha mantenido durante mucho tiempo una amarga rivalidad con Obama, quien fue presidente de 2009 a 2017, y ha mostrado particular enojo por la popularidad del demócrata y el hecho de que ganara el Premio Nobel de la Paz.

Trump llegó al poder después de Obama, entre 2017 y 2021, y volvió a la Casa Blanca cuatro años más tarde, tras el intervalo demócrata de Joe Biden, algo que no se veía en Estados Unidos desde hacía un siglo.

El republicano de 79 años siempre ha reivindicado que ganó los comicios de 2020, aunque sus numerosas demandas ante la justicia fueron rechazadas.

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha intensificado su uso de imágenes hiperrealistas pero fabricadas con IA en Truth Social y otras plataformas, a menudo glorificándose a sí mismo mientras se burla de sus críticos. En 2025, publicó un video generado por inteligencia artificial que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y luego entre rejas. Más tarde, publicó un clip de IA del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero de charro. El congresista calificó la imagen de racista.

